PLUS activeaza celula de criza pentru coronavirus - ce masuri a luat si ce transmite autoritatilor

Astfel, prima masura pe care PLUS o ia este suspendarea imediata a activitatilor electorale de strada si a evenimentelor publice si directionarea eforturilor tuturor membrilor si filialelor catre activitati de asistare a comunitatilor prin masuri de informare, ajutorare a persoanelor vulnerabile si a persoanelor aflate in izolare la domiciliu.Reprezentantii partidului au transmis ca se vor concentra in special pe comunicarea in mediul online, inclusiv pentru sedintele cu membrii.PLUS face apel la toate partidele sa dea dovada de responsabilitate si sa-si suspende activitatile electorale de strada si evenimentele publice."Romania, la fel ca alte tari din Europa si din lume, se confrunta deja cu una dintre cele mai importante crize de sanatate publica pe care doar cei informati si organizati impecabil o vor trece cu bine. Constituim, la nivelul PLUS, aceasta celula de criza cu specialisti care au avut responsabilitati in administratie pentru a putea veni cu recomandari pentru cetateni, dar si pentru Guvern si autoritatile publice locale.Credem ca in aceasta perioada este o nevoie mare de responsabilitate si de solidaritate inclusiv de la partidele politice", a declarat Dragos Tudorache, presedinte executiv PLUS si fost ministru de InterneRomania are nevoie de politicieni responsabili care inteleg pericolele si actioneaza in interes public, nu in interes electoral, mai transmite formatiunea."Urmatoarea perioada va fi despre cum ne pregatim mai bine sa salvam cat mai multi oameni prin evidentierea detaliilor care pot face diferenta intre viata si moarte. Cunosc sistemul sanitar romanesc foarte bine, stiu si care ii sunt vulnerabilitatile si impreuna cu colegii mei vom atrage atentia permanent asupra masurilor care noi credem ca pot face diferenta", a subliniat Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii.Iata solicitarile si recomandarile pe care le transmite PLUS institutiilor publice sunt:1. Cerem introducerea de urgenta in masurile legislative privind carantina a posibilitatii ca pe durata inchiderii unitatilor de invatamant un parinte sau ruda apropiata sa aiba posibilitatea de a munci la distanta (teleworking), amendand astfel dispozitiile existente in Codul Muncii;2. Cerem Ministerului Sanatatii sa mapeze situatia resurselor din spitale disponibile pentru a face fata unei posibile escaladari a crizei si sa initieze imediat procedura de achizitie publica centralizata la nivel national in vederea achizitionarii si distribuirii in spitale si comunitati de echipamente de protectie, truse de diagnostic, medicamente si antivirale;3. Cerem Ministerului Afacerilor Interne sa creeze de urgenta proceduri speciale si culoare separate la punctele de intrare in tara pentru traficul aerian, rutier, feroviar si maritim provenind din tarile si zonele cu risc ridicat;4. Cerem Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale sa introduca masuri obligatorii de igiena si dezinfectie in institutiile publice si in transportul public (trenuri, metrou, autocare, autobuze etc);5. Cerem televiziunii, radioului public si Consiliului National al Audiovizualului initierea unei campanii de informare privind masurile de prevenire, de combatere si de oprire a raspandirii coronavirusului in vederea limitarii potentialului de panica in randul populatiei. Avand in vedere perioada lunga in care elevii vor sta acasa, recomandam introducerea in programul televiziunii publice a emisiunilor educationale - de pregatire pentru examenele nationale.Celula de criza PLUS pentru coronavirus este formata din:- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii(masuri pentru sistemul sanitar, protectie a populatiei, medicilor si personalului din spitale)- Dragos Tudorache, fost ministru al Afacerilor Interne(masuri care privesc mobilitatea cetatenilor si securitatea frontierelor)- Oana Toiu - fost secretar de stat in Ministerul Muncii(proceduri de protectie a copiilor, teleworking si munca in conditii de carantina)- Ioana Mihaila - medic specialist(indicatii sanitare la nivel de unitati sanitare pentru limitarea raspandirii virusului)- Alin Mituta - expert in politici europene(bune practici si masuri europene in gestiunea crizei)- Dragos Pislaru - fost ministru al Muncii(limitarea consecintelor economice ale crizei, recomandari pentru firme si angajati)- Anca Dragu - fost ministru al Finantelor(implicatii macroeconomice, masuri de finantare pentru combaterea efectelor negative ale crizei sanitare)- Liviu Iolu - fost purtator de cuvant al guvernului, specialist in comunicare publica(comunicare de criza)- Dan Ionescu - expert in energie(responsabil infrastructura critica).A.G.