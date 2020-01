PLUS cere Parlamentului sa-l schimbe pe seful AEP, dupa ce s-a intalnit cu ambasadorul Rusiei

Ziare.

"PLUS cere Parlamentului Romaniei schimbarea imediata a presedintelui Autoritatii Electorale Permanente. Acesta considera oportun sa negocieze un parteneriat cu Rusia in domeniul electoral. Aceeasi tara care este considerata, in rezolutii repetate ale Parlamentului European, ca fiind responsabila pentru amestec in procesele electorale europene, specialista in atacuri hibride impotriva democratiilor noastre", se arata intr-un comunicat al PLUS.Presedintele executiv al formatiunii, Dragos Tudorache, a precizat ca societatea romaneasca are nevoie de garantia independentei celor care gestioneaza procesul electoral si ca presedintele AEP "nu mai poate furniza o astfel de garantie"."PNL si partidele parlamentare nu trebuie sa ezite in a discuta situatia si a-l schimba din functie de urgenta daca nu gaseste argumente care sa dea incredere in echidistanta sa politica si adecvarea sa pentru postul ocupat. Sa nu uitam ca se afla acolo plantat de regimul Dragnea si se dovedeste inca o data ce fel de oameni si ce politici vizau cei pe care conducerea PSD i-a numit in diverse functii extrem de importante pentru bunul mers al Romaniei.Alegerile din acest an sunt de o maxima importanta pentru Romania si pentru cetatenii sai. Nu putem sa le riscam pe mana unor oameni cu simpatii proruse vadite. Romania este o tara democratica, membra a Uniunii Europene. Rusia nu are ce sa ne invete pe noi despre alegeri", a declarat Tudorache.Conform unui comunicat postat pe site-ul AEP pe 24 ianuarie, Constantin-Florin Mituletu-Buica a primit vizita ambasadorului Rusiei in Romania, Valery Kuzmin."Principala tema abordata in cadrul discutiilor a vizat perspectiva dezvoltarii unei relatii de colaborare intre autoritatile administrative autonome specializate in materia organizarii proceselor electorale din cele doua tari, in vederea realizarii schimbului de experienta si de bune practici", preciza aceeasi sursa.