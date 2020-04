PLUS propune modificarea programului scolilor si masuri pentru transportul in comun, dupa ridicarea starii de urgenta

Ziare.

Conform unui comunicat transmis de PLUS, masurile au fost elaborate de catre Liviu Iolu si Victor Giosan, membri ai Celulei executive de criza PLUS. Recomandarile au fost formulate "consultand surse deschise si modele de bune practici din planurile" facute de administratiile oraselor occidentale. Acestea vizeaza:. Conform PLUS, in mai multe metropole vestice, in timpul perioadei de izolare, autobuzele au voie sa circule cu maximum opt calatori, iar tramvaiele cu maximum 16 calatori."Primarii din Romania trebuie ca, impreuna cu echipe de epidemiologi, sa stabileasca pentru perioada imediat urmatoare ridicarii restrictiilor un numar maxim de calatori care pot circula intr-un mijloc de transport in comun si, in orasele mari care au bani de investitii, sa creasca rapid atat parcul de autobuze/tramvaie, cat si frecventa de circulatie in functie de acest numar", se arata in comunicat;. "In regiunile poluate s-a constatat si un numar mai mare de cazuri grave de infectie cu COVID-19", mentioneaza PLUS. Formatiunea apreciaza ca administratiile locale trebuie sa incurajeze mijloace alternative nepoluante de transport individual (biciclete, trotinete etc.) si sa investeasca in piste si bretele speciale sigure pentru acest tip de transport public;. "Primarii trebuie sa inceapa discutiile cu Inspectoratele Scolare Judetene pentru a gasi cele mai bune formule prin care copiii sa nu fie nevoiti sa ajunga toti la aceeasi ora in clase, in momentul redeschiderii scolilor", a precizat sursa citata;. "Avand in vedere saptamanile de pauza pe care le traim, cel mai probabil vacantele si concediile nu mai sunt previzibile pentru lunile iulie-august pentru toti angajatii. Acestia vor trebui sa recupereze intarzierile firmelor la care lucreaza si, daca au copii, trebuie sa ii poata lasa intr-un sistem protejat si sigur", adauga reprezentantii PLUS;: dezvoltarea si adaptarea serviciilor sociale in general, dar mai ales cele pentru varstnici, astfel incat acestia sa poata fi cu adevarat protejati de propria comunitate intr-un mod coordonat de administratia locala;: "modelul de interactiune cu publicul in administratia locala trebuie reanalizat si gasite solutii" de digitalizare rapida;: investitii in training pentru profesori si elevi pentru utilizarea de tehnologii care sa permita lectii la distanta;: rationalizarea cheltuielilor prin prioritizare in raport de siguranta sanitara, functionarea serviciilor comunale esentiale, functionarea serviciilor sociale, sustinerea dezvoltarii economice locale;, avand in vedere ca este "posibil ca in viitor regulile de participare la asemenea evenimente sa se schimbe";, inclusiv posibilitatea ca mesele sa poata fi asezate afara, cu scutirea de taxe pentru plata ocuparii unui domeniu public;- cumpararea pentru/in parteneriat cu spitalele a unor aparate de testare;- cumpararea de catre primarii de masti/manusi si dezinfectant si constituirea de stocuri cu dispozitive de siguranta/igiena pentru lucratorii din serviciile publice esentiale;- cautarea activa a noilor oportunitati de investitii, in contextul in care multe companii vestice au inceput sa gandeasca relocalizarea productiei din China."Regiunile din Romania pot profita de aceasta transformare daca reusesc sa isi promoveze disponibilitatea si sa-si faca cunoscute atuurile exact in aceasta perioada", se mai mentioneaza in comunicatul PLUS.