Un supravietuitor al incendiului din Colectiv candideaza la Primaria Sectorului 2

Conform unui comunicat PLUS transmis luni, Albu lucreaza de peste 18 ani intr-o corporatie si este activist pentru drepturile pacientilor. El a inceput sa activeze civic din 2016 si s-a inscris in PLUS inca din primele zile. A participat la campania "Fara penali in functii publice" si "Oameni noi in politica" din postura de membru al Grupului Civic #Rezistenta. In august 2019 a fost ales coordonator al Comunitatii Locale Tei."Am decis sa ma implic in administratia locala a Sectorului 2, sector unde m-am nascut, locuiesc si lucrez. Sunt un om energic, cinstit si bine intentionat, cred intr-o guvernare participativa si am siguranta ca stiu ce este de facut pentru ca integritatea si profesionalismul sa fie puse in slujba tuturor concetatenilor mei din Sectorul 2.Am vazut cum coruptia ucide sau ne afecteaza vietile. De aceea, siguranta si calitatea vietii vor fi prioritatile mele si voi incepe din prima zi sa lucrez la obtinerea avizelor PSI pentru toate unitatile de invatamant din Sectorul 2: crese, gradinite, scoli si licee", a declarat Adrian Albu."Ce-l mana in lupta nu se compara cu motivatia niciunuia dintre noi. La Colectiv, si-a pierdut sora si asta il face sa fie unul dintre cei mai motivati candidati, care va lupta pentru siguranta oamenilor din sectorul pe care-l reprezinta. De cand l-am cunoscut, am vazut in el un om care nu renunta niciodata", a spus Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei.Alianta USR PLUS va avea candidati comuni atat in alegerile locale, cat si in cele parlamentare, aminteste comunicatul. Dupa desemnarea fiecarui candidat al partidelor, vor urma dezbateri si negocieri pana la jumatatea lunii martie, in vederea stabilirii unor reprezentanti comuni.