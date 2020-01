Ciolos, despre un candidat unic la Primaria Capitalei: PNL sa isi aminteasca de vara lui 2016

Ziare.

"Eu sper sa nu fie imposibil si toata lumea sa fi invatat din alegerile din 2016. Atunci partidele de opozitie puteau sa castige daca mergeau cu acelasi candidat. Alianta USR-PLUS va merge cu un singur candidat si noi suntem deschisi pentru a avea un candidat unic cu PNL si cu PMP, daca e posibil.Eu inteleg ca PNL vrea sa aiba candidati peste tot, dar vrea sa si castige? Pentru ca daca vrea sa castige si presedintele Klaus Iohannis si PNL trebuie sa isi aminteasca de situatia alegerilor din 2016", a afirmat Dacian Ciolos, duminica la Digi 24.Liderul PLUS le-a propus liberalilor, cat si PMP sa decida un candidat comun la Primaria Capitalei pe baza de primaries."Noi am propus colegilor de la USR si vrem sa propunem si celor de la PNL sa organizam primaries. Din punctul meu de vedere, sondajele nu sunt suficiente. Aceste primaries ar fi de fapt un tur doi, organizat informal, dar care ar permite candidatilor sa isi prezinte programul, sa dezbata direct cu alegatorii si daca am merge cu un candidat in primul tur, atunci alegatorii ar fi informati, ar stii mult mai bine situatia atunci cand ar merge la vot", a conchis Ciolos.Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca PNL va avea un candidat propriu in cursa pentru Primaria Capitalei, iar acesta va fi desemnat in urma unei cercetari sociologice ample si in urma unei testari a potentialilor membri eligibili pentru pozitie.Nicusor Dan este candidat independent sustinut de USR Bucuresti la Primaria Capitalei.Si Gabriela Firea a anuntat ca va candida pentru un nou mandat de primar general. La randul sau, Vlad Voiculescu este candidatul desemnat de PLUS.Theodor Paleologu va candida la PMB din partea PMP, insa a spus ca il va sustine pe Nicusor Dan la alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei, daca nu se va reveni la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.In anul 2016, partidele de dreapta nu au avut un candidat unic la Primaria Municipiului Bucuresti. PNL a schimbat atunci patru candidati in decursul unei singure luni, inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale.