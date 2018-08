Apelul lui Ciolos: Cei care ne conduc sunt efectul a ceea ce noi nu am facut bine. Sa ne facem bine cu propriile leacuri

Ziare.

"Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernantilor, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti? Cei care ne conduc azi nu sunt 'cauza' a ceea ce nu merge bine in tara, ci mai degraba 'efectul' a ceea ce noi, poate, nu am facut bine", a scris Dacian Ciolos pe contul sau de Facebook.Ciolos spune ca, daca vrem sa fim parte a solutiei, trebuie sa invatam sa ne adresam unii altora, iar daca invatam cum sa vorbim unii cu altii, atunci poate "mai avem o sansa sa ne facem bine cu propriile noastre leacuri"."Daca vrem sa fim parte a solutiei, haideti sa invatam cat mai bine sa ne adresam unii altora, in societatea romaneasca.(pentru ca asta sunt cei care au pus mana pe conducerea guvernului acum: o umbra, o reflexie), ci sa atacam cauza. Daca reinvatam sa ne vorbim unii altora, asa cum am facut-o in iarna lui 2014 de exemplu, fara a mai astepta momentele-cheie pentru a o face, fara sa ne fi ajuns cutitul la os, poate ca mai avem o sansa sa ne facem bine cu propriile noastre 'leacuri'", a mai scris fostul premier.Dacian Ciolos a amintit de exemplul unor cercetatori romani de la Oxford, care duc elevi din licee din Romania peste vara in Marea Britanie si le predau cursuri ca pentru orice student admis la colegiile din campus."Avand in minte acest exemplu, va propun ca fiecare comunitate din diaspora care se va constitui sau se va consolida dupa aceasta adunare sa ia in grija o comunitate ramasa acasa - o comunitate dintr-un sat, o comunitate de tineri, de tarani mici producatori, de pensionari, de bolnavi, de elevi dintr-un liceu - si sa o ajute sa-si ia in maini propriul destin colectiv, asa cum voi, cei plecati in afara, ati facut-o individual si acum o faceti colectiv, inclusiv prin aceasta intalnire. Poate, in felul acesta, facem mai mult decat sa dam un semnal intr-un moment dat si intr-un loc dat: poate, asa declansam un proces. Acela de revenire la normalitate", a mai explicat acesta.