Ciolos: Lumea se pregateste sa lupte cu criza de sanatate si cu criza economica si PNL joaca baba-oarba cu Guvernul

Ciolos scrie ca ministrul interimar al Finantelor era "hotarat" sa isi asume acest mandat, asa ca se intreaba "cine ce jocuri face".In plus, el subliniaza ca PNL se joaca "baba-oarba cu Guvernul", in conditiile in care pandemia de coronavirus ia amploare la nivel mondial, iar in Romania se inmultesc cazurile de infectare cu Covid-19."Domnul Citu era ieri hotarat sa-si asume mandatul de prim-ministru. Stiu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine si ce jocuri face?Tara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura sa sustina instalarea Guvernului.Lumea se pregateste sa lupte cu criza de sanatate si cu criza economica si PNL joaca baba-oarba cu Guvernul", a scris Ciolos pe contul sau de Facebook.El mai puncteaza ca nu stie "cine/ce calcule si-a facut, dar acest joc politic al PNL in momentele pe care le traim este IRESPONSABIL".Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie in aceasta seara."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul acestei seri", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.A.D.