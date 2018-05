Ciolos vine cu cifre pentru a combate "oamenii agresivi si lipsiti de bun simt". Iata cati bani europeni au intrat in Romania in mandatul guvernului tehnocrat

Foto: Facebook/ Dacian Ciolos

"Comunicarea coalitiei de guvernare este facuta de oameni agresivi si cel mai adesea lipsiti de bun simt. Oameni care traiesc din scandal si minciuna. Oameni platiti sa acopere adevarul cu mult, mult zgomot. Ei au reusit sa convinga o buna parte a romanilor ca Guvernul Ciolos a fost 'zero' la absorbtia fondurilor europene si multi i-au votat", a scris miercuri pe Facebook Dacian Ciolos.El arata ca, dupa trei guverne "ale domnului Dragnea", pot fi comparate cifrele, cu ajutorul unui grafic facut de o organizatie independenta."Acum, dupa trei guverne ale domnului Dragnea, putem sa comparam cifrele pe un grafic clar facut de o organizatie independenta.. Si asta nu numai la fonduri europene", adauga fostul premier.Potrivit graficului, in mandatul Guvernului Ciolos s-au incasat de la bugetul UE 7,3 miliarde de euro, in timp ce in mandatele Grindeanu si Tudose s-au incasat doar 4,8 miliarde de euro.El subliniaza ca 2016 a fost cel mai performant an, avand in vedere ca atunci s-a inregistrat cea mai mare absorbtie de fonduri europene din 2007 pana in prezent."Restul e minciuna, propaganda, manipulare si mult scandal. Romania are nevoie de profesionalism si bun simt si nu de politica de circ si mici atat de specifica coalitiei de guvernare", a conchis Dacian Ciolos.Reactia vine in contextul in care mai multe voci din coalitia de guvernare au criticat Guvernul Ciolos in ceea ce priveste gradul de absorbtie al fondurilor europene.Un exemplu recent este ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Raspunzand unor critici aduse de presedintele Iohannis pe marginea acestui subiect, Plumb a invocat "greaua mostenire" de la Guvernul Ciolos si i-a cerut lui Iohannis sa lase PSD-ul sa guverneze "Am vazut ca domnul presedinte Iohannis este preocupat de faptul ca PSD nu ar lupta cu fondurile europene. Am vazut ca domnul presedinte a spus ca este ingrijorat de faptul ca Guvernul nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene.Domnul presedinte Iohannis mimeaza ca este ingrijorat pentru ca, daca, intr-adevar, ar fi fost ingrijorat, atunci ar fi avut o reactie mult mai dura in 2016 cand Romania a avut absorbtie zero a fondurilor europene in perioada de mandat al Guvernului Iohannis Ciolos.Spre deosebire de domnia sa, noi ne-am luptat si am reusit sa transformam zero barat al Guvernului domnului Iohannis in 16% absorbtie fata de media europeana care este de 18%", a sustinut Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, in urma cu cateva zile.A.D.