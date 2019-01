Cum se vede candidatura lui Dacian Ciolos la Bruxelles, de la "firul ierbii": vulnerabilitati si ferestre de oportunitate

Ciolos muta strategic

Era asteptat acest anunt, care l-a transformat pe Dacian Ciolos in competitor electoral si politic pentru prima data in cariera sa publica, scotandu-l insa, cu aceeasi miscare, din politica interna. E o pozitionare ingrata, pentru ca, desi raspunde nevoii electoratului sau de a intra fatis in arena politica, se indeparteaza de acelasi electorat, anuntandu-l ca se va ocupa de tara, dar de la Bruxelles.Asta a incercat Dacian Ciolos sa le spuna romanilor, in oferta politica pe care le-a inaintat-o odata cu anuntul oficial ca va candida la europarlamentare: implicarea este esentiala, la toate nivelurile, iar el isi pune "la bataie toata priceperea si energia, pe toate fronturile".De fapt, ce face Ciolos este sa mute strategic si sa profite de potentialul de crestere al nou infiintatului PLUS, numai ca strategia aceasta arata impecabil in tehnica, dar cu destul de multe rezerve de continut si, mai ales, de compatibilitate cu asteptarile electoratului.Platforma Romania 100, Romania Impreuna si in cele din urma PLUS, asa cum este numele partidului politic infiintat de Dacian Ciolos, au avut pana acum o foarte buna filosofie, destul de unica in istoria partinica postdecembrista, scazand, fireste, tot ce s-a construit pe subteranele fostului PCR, si anume constructia de jos in sus.Cata vreme la Bucuresti stirile despre ce facea Dacian Ciolos pana la urma cu Platforma erau putine si de suprafata, echipa din jurul acestuia construia, pe modelul unui musuroi de furnici, in tara.Intr-o Romania in care bucurestiocentrismul este o caracteristica a ofertelor politice si de guvernare, restul tarii reducandu-se la comunicarea cu primarii si la intarirea puterii de partid a acestora - asa cum bine a surprins senatorul USR Dan Lungu intr-un interviu acordat recent Ziare.com - aceasta echipa a batut tara in lung si in lat, a organizat dezbateri, si-a cunoscut potentialul electorat si, fara doar si poate, a decupat o cu totul alta imagine a tarii decat cea filtrata de centru.Pentru prima data in ultimii 29 de ani, un partid politic a coborat mai intai din trenuri in tara, si-a organizat filiale, a potentat resursele umane din afara Bucurestilor si abia apoi a revenit la centru.Dincolo de cat de bine sau nu a mers organizarea in tara, de cat de functionale sau nu sunt organizatiile din teritoriu, strategia de a viza un construct politic pe termen lung, nu doar un partid care sa ia doua mandate la primul scrutin - cel european - este una ce lipsea Romaniei politice care se opune paradigmei de putere a PSD-ului.Or, acest mesaj al constructiei rabdatoare, de jos, din orasele tarii catre Capitala, care s-a adaugat potentialului de simpatie pe care Dacian Ciolos il avea si a asezat PLUS-ul pe o dinamica ascendenta, va trebui acum armonizat cu cel al plecarii la Bruxelles.Aici se gaseste insa o vulnerabilitate, pentru ca Ciolos abia iesise din hainele functionarului european - unul excelent, dar nu despre asta e vorba aici- construindu-si un profil de politician al tarii si pentru tara.Pe oricine ai intreba in tara - ONG, medic, profesor - iti va spune ca e nevoie de administratie locala competenta si de elita. E mai dificil sa castigi alegerile locale si apoi sa fii primar in localitatile din tara decat sa castigi guvernarea, sa fii prim-ministru sau, in cazul de fata, europarlamentar. Iar tara se vede prin lentile de cele mai multe ori false si manipulate de la Bucuresti, daramite de la Bruxelles.PSD-ul castiga alegeri dupa alegeri si pentru ca stie acest lucru de o crasa banalitate (totusi, nu metafizica, sintagma apartinandu-i lui Alexandru Dragomir): puterea se obtine in teritoriu, nu la Bucuresti. Iar teritoriul s-a redus, spre disperarea romanilor care nu locuiesc in Bucuresti si alte cateva orase mari, la primar.Politicile publice ale oricarui Guvern si-au luat ca unic beneficar primarul. Mai departe, primarul devine responsabil cu distribuirea beneficiilor in comunitate, asta insemnand ca este paznicul voturilor de partid.Dar alegerile locale nu sunt in 2019. Primul scrutin este cel in care Dacian Ciolos si-a inscris candidatura, cel pentru Parlamentul European, a carui miza este, mai mult ca oricand, despre Romania.Electoral, este o fereastra de oportunitate pe care Dacian Ciolos se poate sa o fi intuit: Europa e despre Satu-Mare, Dorohoi, Zimnicea si de un vot pro-european in acestea depinde administratia locala de mai tarziu, adica scolile, spitalele, investitiile in infrastructura si in afaceri locale.Chiar si asa, primul strat al dezamagirii s-a asezat si sunt alegatori - cei care comenteaza, bunaoara, la anuntul lui Ciolos de candidatura pentru Bruxelles - a caror perceptie e ca, odata Dacian Ciolos instalat in Parlamentul European, PLUS nu mai are miza. Pe de o parte, pentru ca partidul acesta este un partid personalizat, de lider. Pe de alta parte, pentru ca au fost momente in care Dacian Ciolos a lasat sa se inteleaga ca ar putea fi candidat pentru Cotroceni, o functie si ea personalizata in mentalul romanesc.Provocarea, dar si oportunitatea pentru Dacian Ciolos este aceea de a readuce in oferta politica Romania si Europa, impreuna, fara alunecari nationaliste, dar si fara lamentatii.Or, tocmai zilele astea, aceiasi politicieni care au facut suficient rau tarii si pe care ne este greu sa ii ascultam fara un adevarat efort hermeneutic au decis sa intre intr-un urat razboi de uzura cu Uniunea Europeana. Daca nu pot pur si simplu sa scoata Romania din UE, atunci fac din tara noastra un actor irelevant european, cu care nimeni nu vrea sa aiba de-a face altfel decat formal - aici intra prezenta liderilor europeni la Ateneu - afisand in prim-plan doi fosti condamnati, Adrian Nastase si Adrian Severin. Frontul pentru Romania este cel european, iata oportunitatea atat pentru Dacian Ciolos, cat si pentru Uniunea Salvati Romania (iar listele comune pentru europarlamentare inca sunt in joc), pentru ca PNL pare-se ca a decis sa il restituie tarii si Europei pe Crin Antonescu.