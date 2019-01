Dacian Ciolos explica nasterea partidului PLUS, fara nicio legatura cu Serviciile sau Securitatea

Ziare.

"Nu am stiut nimic si nici n-aveam de unde sa stim, pentru ca noi nu avem practica aceasta, sa verificam dosare de Securitate sau de alta natura colegilor cu care lucram − oameni in varsta de 30-40 de ani.Nu vedem ce relatii ar fi putut avea ei cu Securitatea. Nu vad de ce Adrian Iordache, indiferent ce a facut sau n-a facut tatal lui, trebuie sa fie judecat pentru ceea ce au fost sau au facut parintii lui.N-am stiut, deci, nimic despre tatal lui, si nici nu ne-a interesat lucrul acesta.Putem fi acuzati de naivitate, pentru ca nu le-am verificat dosarele − asa cum vad ca exista o obsesie la unii dintre noi −, dar haideti sa pun problema si altfel: daca in spatele nostru ar fi fost Securitatea sau serviciile de informatii, asa cum se spune, credeti ca ne-ar fi lasat sa ne compromitem?", a explicat Ciolos, intr-un interviu acordat, la Cluj, PressOne. Dacian Ciolos clarifica si fraza care a starnit cele mai multe reactii publice critice, din care se poate intelege ca fiecare roman a avut de-a face, intr-un fel sau altul, cu Securitatea. Fostul premier admite ca nu a fost cea mai inspirata exprimare."Regret interpretarea care s-a facut la ceea ce am scris.N-am vrut deloc sa spun acest lucru si imi cer scuze daca am ofensat pe cineva. Imi cer sincer scuze, regret lucrul acesta!Departe de mine intentia de a spune ca oricine poate sa fie asociat cu Securitatea.Ceea ce voiam sa spun este ca e regretabil sa ajungem in situatia de a putea invinovati pe oricine pentru ca are in familie sau a cunoscut la un moment dat pe cineva care a avut legatura cu Securitatea sau care a dat declaratii la Securitate − si de aici sa tragem concluzia ca, iata, Adrian Iordache, pentru ca tatal lui a avut o legatura cu Securitatea, trebuie sa fie condamnat pe viata pentru asta.Cred ca e momentul sa ne desprindem de lucrurile acestea, cunoscand ceea ce a fost, recunoscand ceea ce a fost, punand la locul lor oamenii care n-au avut o atitudine corecta in societate", sunt cuvintele lui Dacian Ciolos.Lamuririle lui Ciolos vin dupa ce istoricul Marius Oprea a publicat, vineri, un text in care arata ca cei trei membri fondatori ai PLUS provin dintr-o firma de avocatura, Iordache & Asociatii, infiintata in 1992 de un fost tortionar al Securitatii, maiorul Alexandru Iordache.