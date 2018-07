Dacian Ciolos pregateste o alternativa pentru romani: Nu mai ajunge sa fii anti-PSD. Politica inseamna interesul cetatii, nu hotie si smecherie - Interviu

Domnule Dacian Ciolos, ati tot mers prin tara in ultima vreme, asa ca voi porni chiar de aici: cum ati gasit Romania?

Si asta iti cam ia din timpul personal, nu?

Puneti degetul pe rana, ce anume i-a adus pe oameni in aceasta stare de spirit?

Suntem la mijlocul unei veri tensionate politic, dar iata ca avem prima Lege a Justitiei, criticata de foruri internationale, de societatea civila, dar promulgata de presedintele Iohannis. Va intra in vigoare, in pofida tuturor acestor critici.

Bun, dar atunci cum mai functioneaza acest mecanism al echilibrului si controlului reciproc? Avem in fata un guvern, un Parlament despre care organisme internationale, dar si foruri de profesionisti din tara au spus ca au promovat o lege proasta. Si totusi, presedintele, cealalta parte a executivului, trebuie sa o promulge. Se pare ca avem o problema mai mare decat o anumita lege, un anumit guvern

in mod clar avem probleme de neclaritati si de dezechilibre, asa cum ele sunt interpretate in momentul de fata vizavi de prevederile Constitutiei si unul dintre obiectivele pe care noi le avem in programul politic, pe care il vom lansa la toamna, este o reforma a statului.

Care va implica si o reforma constitutionala?

Optiunea e spre un regim prezidential, unul parlamentar sau o redefinire a semi-prezidentialismului?

semi-prezidential inseamna ca presedintele are jumatate de putere si cealalta jumatate e in alta parte. Jumatatea asta de putere insa trebuie sa fie efectiva.

Aveti incredere in deciziile Curtii?

Eu spun ca am suspiciuni vizavi de onestitatea unor oameni care lucreaza la CCR

Cum ne asiguram?

Sunteti un bun cunoscatorr al Bruxelles-ului, al institutiilor europene, al birocratiei de la Bruxelles. Cum arata ultimele reactii venite de acolo? Sunt voci care spun ca sunt reactii mai moi decat cele din alta vara, cea a lui 2012.

Intrebarea ramane.

nu Comisia Europeana face legislatia in Romania, nu Comisia Europeana trebuie sa stea de paza la parlamentarii romani, trimisi in Parlament de romani, si care sa voteze legile acolo. Cu toata experienta de la Bruxelles, sau cu atat mai mult, eu militez ca romanii sa isi rezolve problemele care tin de democratie si de viitorul lor si sa nu ne uitam peste gard, sa asteptam de la europeni sau de la americani sa vina sa ne rezolve problemele.

Va spun o experienta de stiri. In momentul in care e o problema pe agenda, reactia unei institutii europene e mult mai citita decat o reactie politica interna. Asteptarea exista.

Sau poate se simt abandonati in tara de institutiile interne.

Ajungem si la proiectul politic pe care il propuneti. Un intermezzo pana acolo: candidati la prezidentiale?

Asadar, nu inlaturati optiunea unei candidaturi.

Dacian Ciolos nu inlatura optiunea unei candidaturi pentru Cotroceni, dar spune ca decizia nu e luata

Regretati ca nu ati fost atunci mai ferm si ca nu v-ati indemnat electoratul fie inspre PNL, fie inspre USR? Poate ar fi fost alt rezultat?

Mai au nevoie si de ofertele politice.

Bun, dar cum ajungem noi la un asa electorat?

Protestele sunt sociale. Au ele si un vehicul politic?

Va asumati aceasta reprezentare?

In ce stadiu sunteti acum cu partidul politic?

Spuneti ca inainte de a va asuma o identitate ideologica, ati facut aceasta miscare inversa, de a construi practic comunitatea.

E totusi o parte grea, aceea a negocierii unui numitor comun a multor idei, propuneri.

Vizati o regandire administrativa, un proiect de regionalizare?

Vreau sa ne referim putin si la acest nume, de Miscare. Partidul politic, ca institutie, in cam toate sondajele de opinie si nu doar in Romania, are un capital de incredere scazut. Evitandu-i denumirea, nu contribuiti de fapt la aceasta delegitimare a partidului politic, care este, totusi, element esential al procesului democratic?

Bun, dar ati facut o alegere pragmatica.

E societatea indeajuns de pregatita pentru asta? Ma gandesc la cultura politica, la educatie, si nu in orasele mari, ci in tara.

Bun, dar de combustia asta rapida se alege ceva a doua zi?

Politicienii au tinut cont de aceste mesaje, dar din pacate au tinut cont de frica,

in termeni de polis, de interes al cetatii, pentru ca de aici vine termenul de politica, nu de la hotie, nu de la smecherie.

Ce electorat vizati?

E un bazin electoral vulnerabil - nehotaratii, ale caror caracteristici sociale nu sunt asa unitare.

Cum arata masuratorile interne, cum s-a pozitionat proiectul politic, partidul?

Primul test: europarlamentarele. Candidati?

Daca veti merge singuri sau in alianta cu alt partid ati discutat?

Din 1990 incoace vorbim despre alianta de dreapta care sa se opune PSD-ului, sub diversele denumiri postdecembriste. Suntem tot acolo cu dezbaterea?

Cred ca Romania nu va progresa dintr-o lupta impotriva PSD-ului, nu asta trebuie sa fie obiectivul, asta e un mijloc

Nu prea am vazut eforturi comune cu PNL.

Oferte politice de la PNL, USR ati avut? Sa preluati conducerea USR, de pilda.

Sa incetam cu discutia asta in care impresia e ca un partid este un obiect pe care il iei de pe jos si il bagi in buzunar si fugi cu el undeva.

A functionat politica romaneasca in cultura personalizarii.

Credeti ca veti avea contracandidat la sefia partidului?

Spuneti ca e pagubos ca institutia sa stea intr-un om. Aveti incredere ca DNA va functiona, de maine, optim? Pana la ora asta, avem numai doi procurori inscrisi la concursul pentru sefia institutiei.

Asa cum partidul e al lor sau guvernul e al lor, dupa ce l-au ocupat, aveau senzatia si ca tara e a lor.

Doua candidaturi avem pana luni la pranz, dintre atatia procurori. (Intre timp, sunt patru candidaturi depuse - n.r.)

E important sa dam un semnal magistratilor, ca nu sunt singuri.

Purtam acest dialog in ziua in care doamna Viorica Dancila isi face bilantul dupa sase luni de mandat. Un bilant, pe scurt, cum il evaluati?

In cel mai bun caz e vorba de incompetenta, dar poate sa fie mai mult, si anume oameni care sunt pusi pe capatuiala, pentru ca au senzatia ca guvernul e un instrument prin care ei se imbogatesc, ca sa isi plateasca oamenii, pentru a castiga viitoarele alegeri.

Puneti o mare responsabilitate in mainile fiecaruia. Revenim la acest moment, aproape ciclic, in care spunem ca Romania are nevoie de elite.

Daca 10% dintre romanii convinsi ca Romania poate sa fie si altfel s-ar implica maine in politica, va garantez ca lucrurile pot fi cu totul altfel.

Suntem in acest an al Centenarului. Apare ritmic in discursul politic si cam atat. Ati spune ca Romania celor 100 de ani e un proiect reusit sau esuat?

Romania are toate ingredientele de a deveni un stat modern in adevaratul sens al cuvantului, unul care sa ofere cetatenilor sai perspective de dezvoltare si bunastare.

Aveti aceasta imagine si in afara Bucurestilor, mergand prin tara.

Se spune ca avem aceasta voluptate de a trai dramele impreuna, nu si bucuriile. Cand e sa sarbatorim, cumva nu ne gasim la aceeasi masa.

