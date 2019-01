PLUS isi alege, sambata, conducerea, la prima Conventie Nationala

Ziare.

Conventia Nationala va incepe la ora 11:00, la Romexpo, iar in deschidere va sustine un discurs profesorul Mihaela Miroiu. Alti invitati speciali sunt Oana Pellea si Mihai Alexandru Hash.E de asteptat ca Dacian Ciolos, care este in acest moment membru simplu al partidului, sa devina presedintele formatiunii.Solutia acestui nou partid a fost o surpriza pe scena politica romaneasca, dupa ce inregistrarea formatiunii Miscarea Romania Impreuna a trenat in instanta, din cauza unor rivali politici care ii puneau bete in roate, asa cum a explicat Dacian Ciolos. Astfel, pentru a putea candida la scrutinul pentru Parlamentul European din luna mai, solutia a fost inregistrarea unui partid despre care si adversarii, politici sau nu, nu au stiut pana in momentul anuntului.Lista pentru europarlamentare nu este inca definitivata, pentru ca toate candidaturile sunt supuse unui proces intern de evaluare, dar este cert ca Dacian Ciolos se va regasi pe aceasta.Fostul premier a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania , pentru ca altfel nu ar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.Aceasta prima Conventie Nationala a PLUS vine imediat dupa un moment vulnerabil pentru partid, cand unul dintre fondatori a demisionat, in urma unor presupuse dezvaluiri ale istoricului Marius Oprea , care il vizau pe tatal avocatului Adrian Iordache si legaturile cu fosta Securitate.Marti, Dacian Ciolos a dat cateva explicatii suplimentare privind infiintarea partidului PLUS, precizand ca nu ii cunoaste familia lui Adrian Iordache, avocatul care a inregistrat formatiunea, si nici nu l-a interesat sa afle detalii despre aceasta.