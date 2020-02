Rectia lui Ciolos, dupa nominalizarea lui Citu: Anticipatele si desemnarea nu trebuie tratate ca o mascarada

Ziare.

"Din pacate, tara noastra pare in deriva, iar politicienii nu par sa aiba un plan si solutii la crizele reale sau provocate de ei insisi", a scris Dacian Ciolos, miercuri seara, pe Facebook, dupa anuntul facut de Klaus Iohannis de la Cotroceni privind desemnarea ca premier a lui Florin Citu."Desemnarea unui premier si alegerile anticipate sunt lucruri serioase, care nu trebuie tratate de niciun partid ca fiind o mascarada. Pentru noi, anticipatele raman o prioritate. O spunem de mult timp, am venit si cu solutii.Dar, ca sa se intample, trebuie tratate si pregatite cu responsabilitate de toata clasa politica. Pasul urmator e o reforma profunda si rapida. Constitutia e insuficient echipata pentru astfel de crize politice.Am spus-o si o repetam: ne trebuie o reforma constitutionala pentru clarificarea rolului fiecarui actor al statului. Altfel, Romania ramane prinsa intre partidele vechi care fie se inteleg, fie se joaca de-a guvernarea, cu bugetul, administratia si justitia si, cand nu se mai inteleg, intram in crize politice indelungate. Si stagnam ca tara", sustine Dacian Ciolos.Acesta acuza ca, din pacate, "tara noastra pare in deriva, iar politicienii nu par sa aiba un plan si solutii la crizele reale sau provocate de ei insisi".Dacian Ciolos a fost propus pentru functia de prim-ministru de catre USR, la consultarile de la Cotroceni.Miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a anuntat desemnarea lui Florin Citu pentru functia de premier Vezi si reactii din PSD dupa ce Iohannis l-a propus pe Florin Citu pentru functia de premier , dar si ce spune Dan Barna: E o nominalizare cumva previzibila. USR nu ofera un cec in alb PNL sau premierului desemnat