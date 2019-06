Moment istoric: Ciolos devine primul presedinte roman al unui grup din Parlamentul European

Ciolos a avut sprijin si de la Macron

Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in sistemul UE de un roman.Dupa ce a fost ales in fruntea Renew Europe, Dacian Colos precizeaza ca presedintia grupului reprezinta doar un pas in constructia politica pe care a gandit-o in ultimii doi ani."Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia politica pe care am gandit-o in ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar inceputul proiectului nostru.Am dovedit ca meritam incredere la alegerile din 26 mai, am dovedit ca suntem parte integranta a fortelor politice relevante ale Europei. Vom continua sa aducem cat mai mult din Europa in Romania prin activitatea noastra la Bruxelles si in cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide in toata tara. Acum trecem la pasul urmator si incepem constructia politica interna prin care sa le oferim cetatenilor romani un viitor asa cum il merita", scrie Dacian Ciolos pe Facebook.Dacian Ciolos este primul est-european care conduce un grup politic in Parlamentul European si va fi liderul cel mai inalt plasat din institutiile europene dupa terminarea mandatului lui Donald Tusk, precizeaza Alianta 2020 USR-PLUS."Dacian Ciolos este noul presedinte al grupului Renew Europe, fondat de USR-PLUS cu ALDE Europe si En Marche.Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in sistemul UE de un roman. Dacian este si primul est european care conduce un grup politic in Parlamentul European si va fi liderul cel mai inalt plasat din institutiile europene dupa terminarea mandatului lui Donald Tusk.Vocea Romaniei va deveni mai puternica in Europa datorita europarlamentarilor pe care Alianta 2020 USR-PLUS i-a trimis la Bruxelles. Sunt oameni cinstiti si competenti, care stiu cum functioneaza institutiile europene si vor negocia pentru interesele Romaniei", scrie pe Facebook Alianta 2020 USR-PLUS.La randul sau, europarlamentarul USR Cristian Ghinea spune ca alegerea lui Ciolos in fruntea grupului Renew Europe din Parlamentul European reprezinta un moment istoric pentru Romania."Moment istoric pentru Romania. Dacian Ciolos devine primul presedinte roman al unui grup din Parlamentul European.Negocierile cu partenerii din grupul Renew Europe au dat roade. Am promis ca vom face din USR PLUS o forta relevanta in politica europeana si lucram serios la asta", a scris pe Facebook europarlamentarul USR Cristian Ghinea.La randul sau, europarlamentarul PLUS Dragos Pislaru precizeaza ca este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in Uniunea Europeana de un roman."Dacian Ciolos este noul presedinte al #RenewEurope. Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in Uniunea Europeana de un roman.Am promis in campanie ca punem Romania in inima Europei, ne tinem de cuvant", a scris pe Facebook si Dragos Pislaru.De altfel, fostul premier Dacian Ciolos era principalul favorit pentru pozitia de lider al noii grupari din Parlamentul European, Renew Europe (RE) - "Reinnoim Europa", dupa ce a castigat sprijinul unor delegatii, inclusiv al celei conduse de presedintele francez Emmanuel Macron.De asemenea, Ciolos obtinuse si sustinere din partea Spaniei, Germaniei si Olandei, potrivit unui document obtinut de Politico Liderul PLUS a anuntat oficial, luni, ca si-a depus candidatura pentru aceasta functie. La sefia grupului Renew Europe au mai candidat europarlamentarul ALDE Sophie in 't Veld (Olanda), sustinuta de Liberalii Democrati din Marea Britanie, si Fredrick Federley (Suedia), sustinut, printre altii, de Danemarca.Politico nota marti ca, totusi, sansele sunt puternic favorabile lui Ciolos."Daca va castiga votul, programat pentru miercuri dimineata, el va ocupa una dintre cele mai proeminente pozitii din noul Parlament European", conform sursei citate.Fostul prim-ministru era oricum principalul favorit dupa ce fostul ministru francez pentru Europa, Nathalie Loiseau, s-a retras din cursa.Din Renew Europe fac parte membrii ALDE, La Republique En Marche (partidul presedintelui francez Emmanuel Macron), alianta USR-PLUS, precum si altii . Partidul lui Macron a informat ca a dorit sa evite cuvantul "liberal" pentru ca este folosit des in Franta cu sens negativ ca o reprezentare a ultra-capitalismului "fara suflet".Gruparea are in total 110 locuri in noul parlament, cu 41 mai multe decat vechiul grup ALDE, in mare parte datorita partidului lui Macron precum si Liberal Democratilor din Marea Britanie. Delegatia franceza este cea mai numeroasa din noul grup.