Politico: Ciolos, printre cei 20 de eurodeputati de urmarit in acest an

Cei 20 de eurodeputati asupra carora Politico isi indreapta atentia in acest an sunt, in ordine, Pascal Canfin, Petra De Sutter, Irene Tinagli, Manon Aubry, Esther de Lange, Dacian Ciolos, Johan Van Overtveld, Ville Niinisto, Esteban Gonzalez Pons, Daniel Caspary, Daniel Freund, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Alex Agius Saliba, Martin Hojsik, Herbert Dorfmann, Tiemo Wolken, Carles Puigdemont, Nico Semsrott si Laura Huhtasaari.Pascal Canfin, fost ministru si fost membru al Verzilor, este un aliat al presedintelui francez Emmanuel Macron si a fost pe pozitia a doua pe lista partidului La Republique En Marche la alegerile europene din mai 2018.In calitate de presedinte al Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara a Parlamentului European (ENVI), Canfin va avea de lucrat la multe dosare, in special noua lege privind clima, ce va fi prezentata in martie. El va fi un actor important in negocierile asupra Pactului Ecologic in numele grupului sau, Renew Europe, noteaza Politico.Despre Petra De Sutter, site-ul de stiri pe teme europene remarca faptul ca aceasta este primul eurodeputat ecologist care conduce Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor (IMCO).Socialista Irene Tinagli, care se afla la primul mandat de eurodeputata, dupa cinci ani in Parlamentul de la Roma, a devenit presedinte al Comisiei de afaceri economice si monetare (ECON) dupa ce colegul sau din Partidul Democrat Roberto Gualtieri a revenit in Italia pentru a ocupa postul de ministru al Finantelor."Cine? Numit candva 'Macron roman', fostul premier al Romaniei si fostul comisar european conduce 'copilul' lui Macron in Parlamentul European: grupul centrist Renew Europe. De ce? El conduce un grup care va fi determinant in formarea unor largi coalitii in PE, printre care mari dosare ale UE precum clima si economia digitala.Va trebui sa mentina coeziunea in interiorul grupului, unde multe partide au diferite opinii despre politicile liberale si au putine in comun. Ce? Puterea sa este de asemenea provocarea sa. El conduce un grup identificat in mod covarsitor cu Emmanuel Macron. Si credeti sau nu, nu toata il iubeste pe Macron in Parlamentul European", scrie site-ul de stiri referitor la Dacian Ciolos.