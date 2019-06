Victoria lui Dacian Ciolos la Bruxelles si trei dosare romanesti. Avantaj sau vulnerabilitate?

Prima e aceea a livrarii conform promisiunilor sau asteptarilor create

Cu aceasta noua postura importanta, pe care, in primele declaratii, a si prezentat-o ca pe oportunitatea de a relansa Romania in UE, dupa ce Guvernul PSD/ALDE a scos tara noastra de la mesele de decizie, desi, oficial, Romania a exercitat presedintia prin rotatie a Consilului UE, Dacian Ciolos isi asuma, indirect, co-responsabilitatea rezolvarii dosarelor romanesti

Ziare.

com

Din aceasta perspectiva, reusita nu este numai una individuala, cat si una politica, de negociere, care poate descurca dosarul Kovesi sau incurca alegerile care stau sa vina la Bucuresti.In prima instanta, noua pozitie europeana a lui Dacian Ciolos il scoate pe liderul PLUS din cursa pentru Cotroceni sau, din contra, ii ofera o trambulina potrivita.Dacian Ciolos nu a raspuns niciodata frontal la intrebarea daca va candida la prezidentiale sau nu. Sigurul raspuns pe care l-a dat a fost cel strategic - o astfel de candidatura nu este exclusa, daca partidul si mai apoi alianta vor decide asta -, pentru ca fostul prim-ministru a avut rolul de vehicul electoral in campanie.Totusi, sondajele pe care Alianta 2020 le comanda periodic, pentru a vedea dinamica, au vizat si candidatura la Cotroceni. Ultimul, realizat pe euforia post-europarlamentare, arata ca Dacian Ciolos este perceput ca prezidentiabil atat de publicul larg, cat si de electoratul Aliantei 2020, prin comparatie cu Dan Barna, presedintele USR.Mesajul lui Dacian Ciolos inca de la intrarea in politica, dupa o perioada de tergiversare si indecizie, a fost acela ca isi asuma o constructie politica interna care sa constituie alternativa la felul in care Romania a fost guvernata in ultimele decenii.A spus in repetate randuri ca a renuntat la cariera de la Bruxelles, pe care o poate relua oricand, pentru a construi in tara.Mai direct, Dacian Ciolos si-a luat un angajament si a facut, in numele acestuia, o promisiune electorala. Asta inseamna si ca, de partea cealalta a contractului, electoratul si-a creat asteptari conforme cu promisiunea.Or, postura de sef al unui grup parlamentar nu inseamna, nicicum, reprezentarea Romaniei. Este, fireste, o pozitie buna, dar nu implica negocieri directe nici in numele, nici pentru Romania si nu are la indemana vreo decizie.Functia pe care Dacian Ciolos a obtinut-o este una eminamente politica si ea demonstreaza in egala masura merite individuale, cat si merite pentru alianta din care provine, USR-PLUS.Chiar daca nu e o functie institutionala - cum sunt cele de presedinte al Parlamentului European sau al Consiliului European, de pilda - este o functie din care Dacian Ciolos va putea promova interesele Romaniei, daca e cazul si contextul, tocmai pentru ca ii da o pozitie de negociere cu celelalte grupuri din PE.Aici trebuie iarasi mentionat ca si in grupul Popularilor Europeni un roman, Siegfried Muresan, este vicepresedinte. Acestea sunt insa pozitii politice si care, in functie de buna-credinta, convingerea si parghiile conjuncturale, pot servi intereselor Romaniei.Nu e insa de neglijat potentialul simbolic al lor, dupa doi ani in care despre Romania s-a vorbit in UE in termeni deloc flatanti, inaintea scrutinului european riscand chiar declansarea procedurii pentru Articolul 7.Asadar, indiferent de cat de multe poate face Dacian Ciolos ca lider european - si are toate sansele sa fie unul dintre europenii care vor marca schimbarea de paradigma a Uniunii Europene - pentru cum va raspunde asteptarilor create in tara va deconta, electoral, Alianta 2020.Acestea sunt trei, in momentul de fata, asa cum au ramas mostenire de la vechea legislatura: Articolul 7, intrarea in Schengen si candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru conducerea Parchetului European, o candidatura pentru care PE a avut mandat de sustinere, dar careia Consiliul ii opune un candidat francez, pe Jean-Francois Bohnert.In privinta, comisarul european pe Justitie transmite ca nu mai e de actualitate pentru Romania, in acest moment in care Guvernul Dancila s-a angajat sa stea departe de ordonantele in domeniul Justitiei.Asta, dupa ce ultimul act al Parlamentului European inainte de campania electorala a fost dezbaterea unei noi Rezolutii privind incalcarea statului de drept in Romania, iar Frans Timmermans, vicepresedinte al Comisiei Europene si candidat al socialistilor pentru sefia acestei institutii, a avertizat ca Romania se apropie de declansarea procedurii de activare a Articolului 7.Si pentruse pare ca sunt vesti bune, odata cu reasezarile de la Bucuresti. Romania va intra foarte curand in Spatiul Schengen, iar negocierile pentru ca romanii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza sunt pe ultima mila, spune, tot miercuri, comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos, aflat la Bucuresti, la reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne, potrivit Europa FM.RamaneIn acest moment, Dacian Ciolos conduce grupul din PE din care face parte formatiunea politica a presedintelui francez Emmanuel Macron, ceea ce ii da un avantaj in a deschide frontal o discutie despre sustinerea Frantei pentru Kovesi. O promisiune nerostita, dar care se asaza pe asteptarile create electoratului.Desi, tehnic, mandatul de negociere al vechii legislaturi, acela de a o sustine pe Kovesi, e valid, Parlamentul European trebuie sa desemneze o noua componenta a comisiei.Sansa lui Kovesi va depinde, asadar, si de vointa, abilitatea si puterea reala a lui Ciolos insi pe holurile de la Bruxelles.Aceasta noua situatie in care a ajuns Dacian Ciolos, fost comisar european si fost prim-ministru, lucruri care au cantarit in alegerea de miercuri, poate fi cea mai buna trambulina pentru prezidentiale, daca va candida si va livra pe masura promisiunilor facute sau sugerate, dar si un factor de vulnerabilizare a Aliantei 2020 la scrutinul legislativ.