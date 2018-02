Ciolos, dupa anuntul cererii de revocare a sefei DNA: Nu stiu cum se va termina acest circ periculos

Ziare.

Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care a incercat sa convinga tara ca anumite persoane sunt inchise pe nedrept din cauza sefei DNA."Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri,Dupa apelul 'Tudorele fa ceva', domnul ministru si-a pregatit terenul printr-o 'declaratie de independenta' ca sa-si ia avant si sa, Laura Codruta Kovesi", a scris Dacian Ciolos pe platforma de socializare.Fostul premier spune ca s-a ajuns intr-o faza in care lupta anticoruptie a devenit un pericol pentru cei dintr-un trecut in care "merge si asa"."Spune dansul ca DNA si lupta impotriva coruptiei nu inseamna doar doamna Kovesi, darS-a ajuns intr-o faza in care", a mai scris presedintele Platformei 100.Ciolos mentioneaza ca nu stie cum se va termina "acest circ periculos", dar "stiu ca nu vom trai intr-o lume mai buna decat daca o vom face noi mai buna".Ulterior, Ciolos a declarat la Digi24 ca Tudorel Toader s-a compromis dupa anuntul din aceasta seara. Totodata, potrivit acestuia, decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi era luata de mai multa vreme insa cei din PSD nu gasisera pana acum omul care sa faca acest anunt."Imi poare rau ca Toader se compromite in felul acesta. Ceea ce a prezentat el nu este o analiza pe baza careia sa traga concluziile pe care le-a tras. Cu sula in coaste a trebuit sa ia o decizie, dupa prestatia de astazi s-a compromis. Lucrurile sunt clare de mai multa vreme.Acei politicieni aflati la putere care aveau impresia ca nu vor ajunge sa fie fie condambnati, azi cand au ajuns la concluzia ca nu se mai pot salva au atacat varful DNA. Dupa atatea analize care au aratat ca DNA are rezultate si isi face treaba, vii cu o amestecatura de argumente. Decizia era luata, dar nu isi gasisera omul care sa faca acest lucru", a declarat Dacian Ciolos.Reactia vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, joi seara, un raport privind "activitatea manageriala la DNA", la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi A.D.