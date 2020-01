Ciolos dupa intalnirea cu Orban: S-a batut pasul pe loc asupra alegerilor locale in doua tururi

Ziare.

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciolos spune ca a avut miercuri, la Bruxelles, o intalnire cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia au discutat si teme interne pe care el, PLUS si Alianta USR PLUS le considera "urgente" si care au mai fost discutate si in luna decembrie."Dintre prioritatile pe care le-am discutat cu Orban la sfarsitul anului trecut prea putine au fost atacate frontal de Guvernul PNL. Pana acum, s-a batut pasul pe loc asupra alegerilor locale in doua tururi si a alegerilor parlamentare anticipate, iar despre schimbarea legilor electorale pentru suplimentarea numarului de parlamentari pentru diaspora nu am mai auzit nimic. In discutia de azi, Ludovic Orban a fost clar in favoarea alegerilor in doua tururi si a alegerilor anticipate, iar acest lucru este imbucurator, de acum asteptam actiune politica decisiva in acest sens", a scris Dacian Ciolos pe pagina de socializare.Europarlamentarul reaminteste ca sprijinul pentru Cabinetul Orban a fost conditionat de anumite prioritati si se asteapta "urgentarea luarii unor decizii"."Sectia speciala pentru magistrati nu a fost desfiintata, ci s-a citit in Guvern un Memorandum despre statutul acesteia care nu are niciun impact legislativ. Nu avem inca un calendar clar pentru desfiintarea sau impozitarea drastica a pensiilor speciale, cum nu este deloc satisfacatoare distributia banilor pentru investitii in infrastructura mare - autostrazi, cai ferate si spitale. Sprijinul nostru pentru Guvernul Orban a fost conditionat de aceste prioritati acceptate de altfel de premier inainte de a fi votat in Parlament si asteptam urgentarea luarii unor decizii in acest sens", subliniaza Ciolos.