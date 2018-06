Ciolos: Riscam sa devenim tara lui Dragnea. Guvernul Dancila trebuie sa plece

Ziare.

com

Ciolos a notat ca Guvernul Dancila trebuie sa plece, iar pana atunci "vom fi in strada"."Mi-am dorit foarte tare sa cred ca lucrurile se vor linisti. Ca manipularea, minciuna si agresivitatea vor inceta. Ca ne vom intoarce la normalitate si decenta. M-am inselat.Avem partidele lui Dragnea, televiziunile lui Dragnea si guvernul lui Dragnea. Riscam sa devenim tara lui Dragnea.Romania legilor lui Iordache, a justitiei lui Nicolicea si Serban Nicolae si a guvernului doamnei Dancila este o Romanie iliberala care in ultima vreme pare sa fie condusa in stil mafiot", arata Ciolos, intr-o postare pe Facebook.El a notat ca Romania e a "celor multi si cinstiti" si a celor care vor o tara condusa pentru binele tuturor, nu doar a liderului PSD, Liviu Dragnea, precizand totodata ca "trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala"."Romania e a celor multi si cinstiti, care asteapta o tara condusa pentru binele tuturor, si nu doar pentru binele sefului PSD, al celor 73 de puscariasi si al celor care se tem de lege.Vom fi in strada. Trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala. Sa convingem parlamentul ca este acolo pentru Romania si nu pentru Dragnea", a mai scris fostul premier.Dacian Ciolos a mai apreciat ca Guvernul Dancila trebuie sa plece iar singura solutie pentru Romania sta in alegeri anticipate."Guvernul Dancila trebuie sa plece. Nu numai pentru ca este incompetent si o rusine pentru profesionistii romani, ci pentru ca este construit pentru interesele unui om dovedit infractor si nu pentru Romania.Alegerile anticipate sunt singura modalitate de a relegitima clasa politica. Este sansa inceputului reformarii clasei politice si sansa de a readuce in prim plan interesele Romaniei si nu cele ale coruptilor.Veniti cu noi", a mai scris Dacian Ciolos pe reteaua sociala.Amintim ca in aceasta seara este anuntat un protest intitulat "Cod rosu de OUG", care urmeaza sa se desfasoare in Piata Victoriei. Peste cinci mii de persoane s-au aratat pana acum interesate de evenimentul creat pe Facebook.Iata aici mai multe detalii: Romanii ies duminica in strada, de teama unei ordonante privind Codurile penale: Cod ROSU de OUG In acest context, amintim ca si sambata seara, romanii au iesit din case pentru a protesta fata de guvernarea PSD si incercarile social-democratilor de a-l salva pe Liviu Dragnea de sentinta de inchisoare cu executare primita recent prin modificarea legilor justitiei.Iata cum s-a desfasurat protestul de sambata seara: Romanii au iesit din nou in strada pentru a protesta fata de asaltul PSD asupra justitiei: Bucuresti! Lupta Bucuresti! A.D.