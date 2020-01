Ciolos vrea anticipate: E un guvern de sacrificiu, pentru ca nu se pot face reforme

Ziare.

El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista sustinere pentru angajarea raspunderii pe acestea, se depune motiune si se ajunge la alegeri anticipate., dar din punct de vedere politic eu cred ca nu exista alternativa in momentul de fata. Decat sa orbecaim cu carpeli pe ici pe colo, cu modificari care pot fi facute pe ici pe colo, mai bine venim cu aceasta viziune pe care sper ca Guvernul PNL o are si aceasta sa fie pusa pe masa Parlamentului si", afirma Ciolos.Intrebat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ce nu a mers in guvernarea Orban, Ciolos a spus: "Pai ce nu a mers e faptul ca acest guvern nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie, pur si simplu pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru"."Vedeti cat de dificil e sa vina cu orice proiect, cu orice initiativa de reforma, chiar si cu proiectul de buget a fost nevoie sa mearga cu angajarea raspunderii Guvernul, ca sa fie sigur ca acest buget nu e ciopartit si aruncat in aer de masuri populiste si electoraliste. Si acest lucru se va intampla in 2020, daca nu avem o majoritate consistenta., din acest punct de vedere, pentru ca nu se pot face reforme. Sigur, mai poti sa corectezi pe ici pe colo (...)", a afirmat el.Intrebat despre alegerile anticipate, Ciolos a declarat: "Eu am sugerat premierului Orban sa vina cu toate aceste propuneri de reforma pe care le avea in vedere si pe care le avea si in programul de guvernare si pe care PNL le sustine, despre care noi am tot vorbit in Alianta USR-PLUS, legat de reasezarea unor institutii din justitie, si legat de eliminarea pensiilor speciale, legat de alegeri in doua tururi si mai sunt si alte proiecte, reforma PNDL (...), cu toate aceste lucruri ar trebui mers in Parlament si daca nu exista sustinere pentru o angajare a raspunderii pe pachete de reforma, pe care Guvernul sa isi angajeze raspunderea, si se depune motiune si Guvernul pica, atunci mergem la alegeri anticipate".El a explicat ca Guvernul trebuie sa dea un semnal clar, iar aceste pachete de reforme fie sunt acceptate de Parlament si se incepe implementarea lor, fie, daca nu, se merge la alegeri anticipate."Dar sigur, aceste alegeri anticipate nu sunt foarte simplu de organizat sau nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic eu cred caDecat sa orbecaim cu carpeli pe ici pe colo, cu modificari care pot fi facute pe ici pe colo, mai bine venim cu aceasta viziune pe care sper ca Guvernul PNL o are si aceasta sa fie pusa pe masa Parlamentului si daca Parlamentul nu e capabil sa sustina aceasta viziune, atunci mergem la alegeri", a sustinut Dacian Ciolos.