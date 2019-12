Dacian Ciolos: Este momentul adevarului pentru un guvern politic. Daca adversarul politic este PSD, nu ar trebui ezitat nicio clipa Interviu

Ce clopotel v-a sunat la Bruxelles? Asa a spus presedintele Iohannis, intr-o intalnire informala cu presa, referindu-se la dvs.

Dar cei chemati de clopotel nu spre dvs au venit majoritar la prezidentiale.

Forta politica noua e Alianta 2020 sau doar PLUS?

V-ati simtit nedreptatiti pana acum?

Deci ne anuntati ca asperitatile dintre USR si PLUS au fost depasite si intrati in 2020 hotarati sa mentineti si sa dezvoltati parteneriatul?

Din USR au razbatut temeri privind o incercare de preluare ostila in degringolada de dupa prezidentiale.

La o fuziune va mai ganditi?

Program si echipa ale Aliantei?

Nu va ingrijoreaza tensiunile prin care trece USR?

Vorbiti de guvernare si program, ele presupun viziune, care presupune o clarificare doctrinara. USR a declansat acest proces. Simtiti si dvs aceasta nevoie?

Ati spus ca veti avea cu siguranta candidat comun la Bucuresti. Ar putea fi Nicusor Dan?

Cum il veti alege?

Nu mai contati pe diaspora?

Cand veti stabili modalitatea de alegere a candidatilor comuni si cand veti stabili candidatii comuni?

Aveti in vedere si candidati comuni cu PNL?

Cand nu ati vrut dvs sa treceti la 2 tururi.

Credeti ca sunt sanse reale sa le avem?

Si doreste?

Angajarea raspunderii ar putea duce la caderea guvernului prin motiune de cenzura, dupa cum sustin PSD si UDMR.

Aici e o fractura logica. Daca vrei anticipate, respingi orice guvern. Cand a votat guvernul, USR a actionat contrar anticipatelor.

Deci ati salvat doua luni si ati sacrificat anul 2020, dand sansa PSD sa-si revina din momentul de criza majora dn noiembrie? Daca nu primea gura de oxigen, nu ar fi fost acela punctul de fractura?

Ar trebui sa aveti un deja vu. Un guvern minoritar este pocnit din Parlament cu masuri populiste pe care nu le poate contracara, nu isi poate impune proiectele reformiste. Este ceea ce traieste guvernul Orban, dar ati trait si dvs in 2016. Nu va temeti ca alegerile de la finalul lui 2020 ar putea repeta povestea alegerilor din 2016?

Considerati ca pentru PNL principalul adversar politic este PSD sau Alianta USR - PLUS?

Si daca nu vor fi indeplinite, cum sanctionati? Cu motiune?

Nu considerati ca alegerile in doua tururi ar putea favoriza mai mult Alianta USR-PLUS decat PNL? Si in aceste conditii nu ar fi PNL mai interesat sa imparta tara cu PSD, decat sa sporeasca sansele rivalului de pe acelasi culoar politic?

Per a contrario, daca decizia nu e luata, inseamna ca adversarul principal nu e PSD?

In 2015, desi ati preluat tarziu guvernarea, nu ati trecut bugetul prin angajarea raspunderii. Cum vedeti angajarea raspunderii guvernului Orban pe buget?

Si este?

Aveti vreo informatie ca s-ar fi negociat la Bruxelles cu dna Ursula von der Leyen sa nu existe sanctiune pentru depasirea deficitului pana spre 4,5%?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Dacian Ciolos a apreciat ca daca PSD este cu adevarat adversarul politic al PNL, decizia revenirii la alegerea primarilor in doua tururi ar trebui luata fara ezitare.- Vom continua Alianta USR-PLUS. Alianta politica inseamna mai mult decat alianta electorala de la alegerile din 2019.- Nu am simtit niciun moment ca in USR ar exista teama ridicola de preluare ostila.- Vom propune cat mai repede si program de guvernare cu viziune, si echipa de guvernare ale Aliantei.- Vom avea cu siguranta candidat comun la Bucuresti - Nicusor Dan sau Vlad Voiculescu. Stabilim pana la sfarsitul lui martie.- Daca PNL doreste cu adevarat, putem avea alegerea primarilor in doua tururi. Un guvern politic poate veni cu angajarea raspunderii.- Am sustinut si voi sustine pe langa CE sa nu declanseze procedura pentru depasirea deficitului, in masura in care guvernul va propune o abordare coerenta. Alegerile anticipate sunt parte a proiectului politic si a viziunii.Noi sunam clopoteii de vreo 2 ani de zile, nu degeaba s-au constituit PLUS, USR si Alianta USR-PLUS, si spunem ca Romania aceea care a stat pe margine trebuie sa se trezeasca, pentru ca doar asa vom schimba tara. Nu e nevoie de niciun alt clopotel., nu clopotelul, atunci cand lucrurile derapeaza. Si o sa sune in continuare, mai ales ca suntem si noi acolo. Cu ironii de acest fel nu vom schimba lucrurile. Romania are nevoie de reforme profunde, nu de carpeli si de calmat spiritele.Asta ne arata ca mai avem de construit. Nu putem compara alegerile prezidentiale, unde e votata in primul rand o persoana, cu alegerile europarlamentare, parlamentare, locale.Tragem invatamintele si ne pregatim pentru locale si parlamentare, pentru a arata ca cele intamplate la europarlamentarele din mai inseamna aparitia si consolidarea unei noi forte politice, care sa fie factor determinant pentru aparitia unor schimbari profunde de care Romania are nevoie.Alianta USR-PLUS. Si ma bucur ca in ultima vreme tot mai multa lume vede ca ea e constituita din doua partide complementare.Nu e vorba de asta, ci despre un "pattern" repetat: USR, USR. Da, colegii nostri au facut si fac multe in Parlament, unde sunt mai vizibili.Dar la alegerile europarlamentare, rezultatul a fost al Aliantei USR-PLUS. Dincolo de electoratul comun, fiecare atrage si un electorat pe care celalalt nu-l convinge.A fost un dialog transparent care va continua. N-au fost asperitati in sensul politicii clasice, in care dai la picioare ca sa il dai la o parte pe celalalt. Noi am dorit parteneriatul si vom continua cu el.Perioada aceasta trebuie valorificata foarte bine pentru pregatire, astfel incat cand vom ajunge la guvernare sa demonstram ca suntem capabili sa conducem aceasta tara. E important sa clarificam aceste lucruri acum si nu dupa ce vom ajunge la guvernare.Dupa ce aceste speculatii au inceput si au fost, din pacate, intretinute in unele comentarii din presa, au avut loc doua intalniri ale conducerii Aliantei, care au dat semnalul ca aceasta continua.In conducerea USR sunt reprezentate si vocile interpretate ca transmitand semnale negative la adresa PLUS. Nu am simtit niciun moment ca in USR ar exista aceasta teama ridicola. Cum sa preia un partid alt partid? Noi am depus protocolul aliantei politice la tribunal dupa prezidentiale.PLUS a si propus sa incepem sa lucram la fuziune, dar ea nu inseamna doar o consfintire juridica a unei uniuni, ci un proces la care sa incepem sa lucram.Absolut. Alianta politica inseamna mai mult decat alianta electorala de la alegerile din 2019.Nu, sunt procese firesti de asezare. Si la noi, in PLUS, au loc clarificari, sunt oameni care au intrat in partide cu mare entuziasm si incep sa se cunoasca intre ei, sa-si alinieze viziunile.E foarte bine ca se intampla acum, inainte de a ajunge la guvernare. Obiectivul nostru principal este un rezultat suficient de bun incat sa permita guvernarea dupa parlamentare.Noi avem un manifest ideologic lucrat in perioada cand se constituiau structurile PLUS in teritoriu. Discutand modul in care vedem raportul dintre cetatean si stat, raporturile intre cetateni, rolul motor al antreprenoriatului in economie, rolul statului si al societatii civile in ajutorul dat celor care au nevoie, am ajuns la, care pune cetateanul in centrul politicilor publice, in care statul trebuie sa serveasca cetateanul si nu invers, in care autoritatea statului are legitimitate cat e folosita in slujba cetateanului, nu impotriva lui, cum a fost in 10 august.Evident. USR si-a stabilit candidat pe Nicusor Dan, noi pe Vlad Voiculescu. Ne dorim o competitie cat mai deschisa si transparenta ca sa alegem candidatul cu cele mai mari sanse sa castige.Vom stabili impreuna. Din discutiile de pana acum au fost si argumente pentru mecanismul sondajelor, noi am propus ideea alegerilor primare. Sunt si voci in USR care le sustin. Colegii nostri din Ungaria au castigat la Budapesta folosind acest mecanism pregatitor.La sondaje doar testezi, la alegerile primare are loc simularea votului celor interesati, este creata o emulatie participativa care sa duca la o mobilizare importanta la alegerile locale.Am avut un tip de electorat la parlamentare si altul trebuie mobilizat la locale, unde votezi doar daca ai resedinta in localitatea respectiva.Ba da si intr-un alt fel. Diaspora a fost capabila sa mobilizeze alegatori si indirect, vom veni din februarie cu initiative si actiuni care sa dea posibilitatea diasporei nu numai sa voteze, ci sa se implice in alegeri, inclusiv prin candidaturi de primari si consilieri locali.Ne intalnim la inceputul lui ianuarie ca sa decidem, dar in mod normal ar trebui ca pana la sfarsitul lui ianuarie, inceputul lui februarie sa fie foarte clara modalitatea, iarDaca nu vom avea alegeri in doua tururi, va trebui sa avem candidati comuni in mai multe locuri din tara. Dar eu sper ca PNL sa se tina de cuvant si sa sustina un proiect de modificare legislativa pentru alegerea primarilor in doua tururi. Ei sustin aceasta idee inca din 2016.Ba da, dar nu prin OUG. Nici acum nu cred ca solutia este OUG. Trebuie ori modificare legislativa in Parlament, ori angajarea raspunderii guvernului. SiDeci putem avea alegeri in doua tururi asumate politic in Parlament, asa cum se cade unei legi eminamente politice.Daca PNL doreste cu adevarat, e posibil.. Si-a asumat lucrul acesta in intelegerea politica cu USR, iar lideri marcanti ai PNL insista pe acest subiect de ani de zile. DeciAm indoieli ca in Parlament va exista o majoritate pentru votarea unui proiect de lege.Un prim pas spre o clarificare a situatiei din acest moment si spre o punere in echilibru a asteptarii electoratului cu orientarea politica din Parlament care blocheaza reformele necesare Romaniei.Orice proces politic democratic in care ajungem la alinierea asteptarilor electoratului cu situatia din Parlament nu poate fi decat de bun augur pentru functionarea statului.Intr-un context politic normal, ceea ce spuneti e logic. Dar noi aveam la guvernare PSD, guvernul condus de dna Dancila. Lumea cerea alt guvern. Solutia la momentul respectiv a fost aceasta. Nu ne puteam pemite riscul sa mentinem PSD pentru a organiza prezidentiale si anticipate, sa faca bugetul.Prea multa vreme noi am impins reforme politice din cauza "bau-bau"-ului PSD. Cred ca in 2019 -2020 ajungem la un stadiu de maturitate al societatii in care vom fi capabili sa ducem la capat reforma fara aceasta sperietoare.Problema nu a fost nici pana acum ca PSD se reorganizeaza si castiga electorat, ci ca o mare parte a electoratului a stat deoparte.Nu, daca avem mesaje clare si noi, Alianta USR-PLUS, ca sustinatori - nu neconditionat - ai guvernului si PNL, daca se tine de cuvant. Daca vom avea alegeri in doua tururi, daca vom avea locuri mai multe pentru diaspora in viitorul Parlament, daca vom avea reasezarea in justitie promisa, daca guvernul isi va asuma raspunderea pe aceste initiative, vom avea claritate:Acesta este momentul adevarului pentru un guvern politic. Si tocmai pentru ca am trait ce s-a intamplat in 2016 insist atat de mult pentru anticipate. Nu e nevoie ca pentru asta sa sune niciun clopotel si voi continua sa spun asta indiferent cat de mult ar supara pe unii sau pe altii.Nu ne putem permite sa spunem:. Romania nu va fi stabila fara majoritate in Parlament.Principalul adversar politic este promisiunea pe care PNL a facut-o cand a intrat la guvernare. Daca se tine de ea se va duce cu sustinerea de care are nevoie ca sa aduca claritate.Alianta USR-PLUS a sustinut instalarea acestui guvern in anumite conditii, cu anumite angajamente.Vom spune public. O sa vedem cu colegii din USR care sunt mijloacele.Am avut discutii cu premierul Orban pe acest subiect si lectura pe care o fac si pe care inteleg ca o face si domnia sa este ca prin alegeri in doua tururi exista sanse mari ca fortele politice reformatoare si prodemocratice sa castige masiv, iar PSD sa devina istorie.Dar ar trebui sa intrebati colegii de la PNL cum vad ei lucrurile.Asta e interpretarea dv, nu stiu.Atunci aveam convingerea ca bugetul va trece. Sigur ca intr-o democratie sanatoasa, bugetul trebuie dezbatut si votat in Parlament, dar am vazut care e viziunea PSD despre buget. Cu un astfel de partid de care deprinde majoritatea nu poti vota un buget care sa stopeze alunecarea pe tobogan a credibilitatii Romaniei si stabilitatea economica.Nu mi-as dori sa mai avem astfel de situatii pe viitor, dar important era sa avem un buget aplicabil si cat mai aproape de situatia financiar bugetara in care ne aflam.Mai mult decat daca l-am fi lasat la tocat marunt de catre PSD.Si eu am sustinut si voi sustine pe langa CE sa nu declanseze procedura pentru depasirea deficitului, in masura in care guvernul va propune o abordare coerenta cu ceea ce face anul acesta si cu ceea ce se poate poate intampla in 2021- 2022.Deficitul nu se poate corecta cu masuri care se pot lua in 6 luni de zile, e nevoie de o viziune pe cel putin 2 ani.