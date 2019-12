Ministrul Educatiei nu e ingrijorat de rezultatele PISA. Ciolos e cuprins de fiori, iar USR cere declansarea starii de urgenta in Invatamant

USR cere declansarea starii de urgenta in educatie

Ciolos spune ca declaratia ministrului Educatiei, Monica Anisie, care a spus ca nu exista motive de ingrijorare din aceasta cauza, ii "da fiori"."Rezultate dezamagitoare pentru elevii romani la Testele PISA din 2018: aproape 50% dintre ei nu sunt capabili sa isi foloseasca cunostintele invatate la scoala in viata de zi cu zi. (...)Comentand situatia, ministrul Educatiei, Monica Anisie, ne spune ca nu trebuie neaparat sa ne ingrijoram. Ca evaluarea de la Testele PISA nu pune accent pe ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata.", a scris liderul PLUS pe contul sau de Facebook.El subliniaza ca, de fapt, "este o tragedie", pentru ca elevii din tara "invata dupa un curriculum care nu are legatura cu viata reala"."Dincolo de resurse, de finantarea invatamantului, de baza materiala precara, de numarul de copii dintr-o clasa, rezultatele de la Testele PISA tin de modul in care profesorii reusesc sa-i faca pe elevi sa creada ca sunt capabili sa rezolve probleme din viata reala.Cauzele sunt multe, dar, inainte de toate,", a adaugat Ciolos.Fostul premier puncteaza ca nu se mai poate continua cu o astfel abordare in urma careia "tinerii ies din scoala incapabili sa-si asume proactiv un loc si un rost in societate".. Cei mai multi dintre antreprenorii cu care am stat de vorba in ultima vreme ne spun ca trebuie sa-i califice pe tineri la locul de munca, indiferent ca este vorba despre absolventi de scoala generala, de liceu sau de facultate. Da, avem nevoie de un pact adevarat pe educatie.Reforma invatamantului din Romania este o urgenta. Trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui guvern responsabil, caruia ii pasa de soarta acestei tari. Iar reforma trebuie facuta impreuna cu cei mai buni specialisti pe care Romania ii are. Din tara si din diaspora", se mai arata in postare.In acelasi timp, Uniunea Salvati Romania vrea declansarea starii de urgenta in Educatie si cheama toate partidele parlamentare la dezbateri urgente "pentru a gasi cele mai bune solutii pentru viitoarele generatii"."USR sustine alocarea a 6% din PIB pentru Educatie, o masura esentiala pentru a scoate Romania de la coada clasamentelor in ceea ce priveste sistemul de invatamant", se arata intr-un comunicat al formatiunii.Dan Barna, presedintele USR, spune ca in Educatie este un dezastru care se amplifica de la an la an."Cred ca, dincolo de orice loialitate politica, trebuie sa acceptam ca in Educatie e un dezastru care se amplifica de la an la an. Iar asta inseamna ca le gresim grav copiilor aflati acum pe bancile scolii. Mai mult, multora dintre ei le oferim un traseu pentru o viata fara sanse reale de a prospera si a-si realiza potentialul", a afirmat liderul USR, citat in document.Precizam ca ministrul Educatiei a declarat ca rezultatele testelor PISA "nu trebuie neaparat sa ne ingrijoreze, pentru ca accentul nu se pune neaparat pe ce stiu elevii, ci pe ce aplica"."Nu trebuie neaparat sa ne ingrijoram de aceasta evaluare a testelor PISA, e o evalare internationala. Accentul la aceste evaluari internationale nu cade neaparat pe ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata", a spus Anisie intr-o interventie la Digi24.Asta in conditiile in care Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.