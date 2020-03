Pandemia care ne arata necesitatea unei Politici Comune de Sanatate a Europei (Op. Ed.)

Ziare.

Avem piata unica si libertatea de miscare. Suntem interdependenti. Doar un raspuns predictibil si comun poate aduce rezultatele scontate in astfel de crize.S-a afirmat de nenumarate ori ca politicile de sanatate publica nu au fost o prioritate a Uniunii Europene in ultimele decenii. Competentele limitate ale Uniunii stau marturie in acest sens, ele fiind doar complementare masurilor luate de fiecare stat membru in parte.Exista un cadru de actiune general, dar suntem departe de a avea o strategie elaborata a unei "Europe a sanatatii" cu actiune rapida, eficienta si imediata.In pofida eforturilor laudabile ale Comisiei Europene de a activa cateva mecanisme sanitare si financiare, suntem nevoiti sa improvizam in mijlocul unei situatii de urgenta intr-un mod ce pare haotic si lipsit de coordonare. Traim o tragedie a Europei.Este timpul sa ne aratam solidaritatea si unitatea pentru a invinge epidemia, dar si sa punem bazele unei Europe a Sanatatii de care avem nevoie.Trebuie sa fundamentam aceasta Europa a sanatatii pe trei principii esentiale:In primul rand principiul solidaritatii. Este inacceptabil ca bolnavii din Italia sa moara din cauza lipsei locurilor de la terapie intensiva, in timp ce in restul Europei existau paturi disponibile.In ultimele zile au fost preluati pacienti din Italia de catre Germania si Luxemburg iar acest lucru trebuie sa fie o regula nu o exceptie. Pacientii care nu pot fi tratati in propria lor tara trebuie sa aiba optiunea de a fi transferati, in functie de resursele disponibile, in alte state membre.In acelasi fel in care echipamentul medical trebuie sa circule. Operatiunile de interventie medicala de urgenta trebuie sa poata fi efectuate in comun. Avem un 'Corp Medical European de Urgenta' care poate fi activat in functie de nevoi.Imaginile cu operatiunile comune de salvare cu elicoptere din Italia, Germania, Franta si Luxemburg sunt un exemplu extraordinar de a salva vieti datorita solidaritatii spontane.Comisia Europeana trebuie sa preia initiativa de a coordona aceste transferuri, in baza Directivei privind serviciile medicale transfrontaliere.In al doilea rand, principiul suveranitatii.Cum a fost posibil sa tratam sanatatea ca pe un bun de mana a doua, subcontractand majoritatea productiei din acest domeniu in afara Europei?Mai multe dintre statele noastre membre platesc un pret foarte mare, inclusiv prin incapacitatea de a tine sub control epidemia prin lipsa echipamentului de protectie, a dispozitivelor medicale sau a materiilor prime.Aceasta criza trebuie sa fie semnalul de alarma pentru o Europa suverana, capabila sa-si furnizeze stocuri de medicamente si de hrana. Europa trebuie sa relocheze pe teritoriul sau mijloacele de productie vitale pentru cetatenii sai.In al treilea rand, principiul cooperarii.Europa trebuie sa ramana unita si sa-si coordoneze eforturile.Astazi rolul celor cinci agentii europene din domeniul sanatatii este limitat la a emite recomandari in timp ce asista neputincioase la masurile luate la nivel national.E vremea sa le dam, asadar, legitimitatea si puterea de a ghida raspunsurile statelor membre in politicile de sanatate.Este esential sa imbunatatim comunicarea interna si sa oferim o guvernanta comuna care sa ne ajute in anticiparea cauzelor unor astfel de crize, sa pregatim din timp tratamente si sa dezvoltam vaccinuri.Este momentul oportun sa consolidam domeniul cercetarii, sa incurajam testele clinice europene si sa investim in educatia si formarea profesionala comuna, cu precadere in universitatile europene.Avem inca timp sa facem acest salt european actionand imediat, sub egida Comisiei Europene, care are capacitatea sa faca acest lucru.Intr-o perspectiva pe termen mai lung, in cadrul institutiilor europene, impreuna cu toti actorii si in cadrul Conferintei pentru Viitorul Europei, trebuie sa construim o Politica Europeana Comuna, lipsita de tabuuri, pentru cel mai de pret bun al europenilor: sanatatea.