Profit.ro: Firma de mindfulness a sotiei lui Ciolos si-a majorat de 63 de ori profitul

Equilibre Connexion SRL, unde asociat si administrator unic este Valerie Ciolos-Villemin, instructor de mindfulness, a inregistrat in 2018 un profit net de 81.694 lei, fata de doar 1.303 lei in 2017 si de pierderea de peste 14.000 lei din 2016, anul infiintarii firmei, scrie Profit.ro.Cifra de afaceri a companiei, care are activitati de "invatamamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii) " si "alte servicii", s-a triplat anul trecut, de la 59.519 la 178.651 lei, ceea ce inseamna o marja de profit de 45,7% din rulaj.Astfel, imprumutul de 11.721 lei acordat de Ciolos firmei sotiei sale si mentionat in declaratia de avere a proaspatului europarlamentar s-a dovedit a fi rentabil, ajutand Equilibre Connexion SRL sa revina la capitaluri pozitive, de 69.150 lei, fata de nivelul negativ de -12.543 lei de la finalul anului 2017. Totodata, datoriile firmei au scazut semnificativ, de la 63.192 lei la 12.185 lei.