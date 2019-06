Sotia lui Ciolos vrea ore de mindfulness in programa scolara pentru a combate stresul si anxietatea la copii

Ziare.

Mindfulness este practica de a trai constient fiecare moment prezent. Aceasta practica ii ajuta pe oameni sa se observe, sa se cunoasca si astfel, atunci cand intalnesc un anumit stimul, care le declanseaza o reactie in lant de amintiri si trairi, nu va mai exista acea reactie automata, ci actiunea va fi una constienta, raportata la momentul in care se afla atunci."Stresul si anxietatea la copii este o dura si trista realitate. In Australia, un copil din 7 are cel putin un episod de tulburare mintala pe an. Cauzele? Probleme personale, goana dupa note bune, presiuni de la social media...Mai mult de 50% din conditiile de sanatate mintale isi iau radacinile inaintea varstei de 12 ani. A introduce Mindfulness in programa scolara este o modalitate de a adresa aceasta realitate si de a dezvolta abilitatile relationale si de rezilienta la viitori adulti", a scris pe Facebook Valerie Ciolos-Villemin Aceasta atasaza postarii si un link de pe ABC News , unde autorul se intreaba daca ar trebui ca meditatia sa fie disciplina obligatorie in scoli, aratand ca acest lucru este luat in considerare in Australia."Copiii care de obicei erau anxiosi, stresati, dupa ce practica mindfulness devin imediat mai implicati la ora si mai pregatiti sa asimileze informatii noi", este citata profesoara Kath Warren de la scoala Brighton din Brisbane.Warren si o colega de-a ei, Sarah Mailey, petrec 10 minute dupa pranz cu copiii si asculta impreuna o melodie linistitoare si o meditatie ghidata. Mailey spune ca a introdus practica mindfulness in curricula sa in urma cu 3 ani, pentru a le oferi elevilor sai moduri sanatoase de a face fata evenimentelor vietii.Copiii citati in articol spun ca aceste practici ii ajuta si in viata de zi cu zi, nu doar la scoala. Henry, un baietel de 8 ani, a povestit ca foloseste tehnicile invatate noaptea, cand intunericul il sperie si devine agitat.Abigail povesteste ca a ajutat-o sa aiba o relatie mai buna cu mama sa si acum discuta cu ea despre tot ce traieste si simte.La acest moment, in Australia este optional pentru profesori daca includ sau nu mindufulness in programa, insa practica este cunoscuta si incurajata inclusiv de Ministerul Sanatatii, care in bugetul pe 2019 are 2,5 milioane de dolari alocati unui program scolar de mindfulness numit "Mintea Zambitoare". Programul face parte din planul national de preventie a suicidului.