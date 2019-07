Dosarul Astra-Adamescu: Fosta sefa a CSA a fost condamnata la 3 ani si jumatate de inchisoare

Condamnarile

Directorii, achitati

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata la Inalta Curte.Potrivit minutei sentintei, judecatorii i-au interzis mai multe drepturi Angelei Toncescu: dreptul de a fi ales in autoritati publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a exercita functii de conducere sau functia de administrator persoane juridice, pe durata executarii pedepsei principale rezultante.Curtea de Apel Bucuresti a mai decis condamnarea a doi fosti vicepresedinti ai CSA, Tudor Balta si Constantin Buzoianu, care au primit cate 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Aceeasi condamnare, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, au primit trei membri ai Consiliului CSA: Dan Constantinescu, Daniela Popa si Corneliu -Silviu Moldoveanu.Instanta a decis achitarea a trei directori din cadrul CSA, cu mentiunea ca fapta pentru care au fost judecati nu este prevazuta de legea penala: Anabella Ruse, Marinela Nemes si Carmen-Gabriela Ivan.Instanta a lasat nesolutionata actiunea civila exercitata in cauza de partile civile Societatea Comerciala de Asigurare Reasigurare Astra SA - in faliment - prin lichidator judiciar, Fondul de Garantare a Asiguratilor si Autoritatea de Supraveghere Financiara.Procurorii DNA anuntau in decembrie 2016 trimiterea in judecata a zece persoane in acest caz,"Inculpatul Adamescu Dan Grigore, presedinte al Consiliului de Supraveghere al Societatii de Asigurare Reasigurare Astra SA, in perioada 2011-2013, a administrat in mod defectuos societatea Astra, in scopul obtinerii unor avantaje personale sau in favoarea grupului de firme afiliate.Administrarea defectuoasa a constat in utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situatia financiara a societatii Astra, masuri de natura sa acopere activitatea infractionala, dar care, in subsidiar, au determinat si alterarea grava a mecanismelor de functionare a pietei interne a asigurarilor", se arata in rechizitoriu.Procurorii DNA mai sustin ca anumite persoane din conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor au facut demersuri pentru a-l favoriza pe Dan Adamescu, prin incalcarea atributiilor de serviciu."In perioada 2011-2013, inculpatul Adamescu Dan Grigore, in calitate de reprezentant, in fapt si in drept, al Societatii de Asigurare Reasigurare Astra SA, cu incalcarea unor dispozitii din Codul fiscal si a legislatiei aplicabile pietei asigurarilor si reasigurarilor, a efectuat o serie de demersuri paguboase pentru societate, in sensul ca a lipsit-o de lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare; de asemenea, raportarile distorsionate facute i-au impiedicat pe reprezentantii ASF sa supravegheze activitatea Astra, astfel incat sa asigure protectia asiguratilor si sa contribuie la mentinerea stabilitatii pietei asigurarilor.Drept urmare, societatea ASTRA a intrat in procedura administrarii speciale si ulterior in faliment, paguba produsa patrimoniului acesteia fiind in suma de 795.387.999 lei", arata anchetatorii.