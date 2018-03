"Alexander Adamescu, arestat la Londra pentru falsificarea unor documente (Surse)"

Era judecat "pe cautiune"

Sursele au precizat pentru Ziare.com ca actele ar fi fost prezentate ca fiind de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, privind conditiile din penitenciarele romanesti, dar, de fapt, ar fi fost falsificate de catre omul de afaceri.Sursele au explicat ca oficialii ANP ar fi sesizat Parchetul General in acest caz. La solicitarea procurorilor, instanta britanica a decis ca Adamescu sa nu beneficieze de posibilitatea eliberarii pe cautiune, el fiind arestat preventiv.Alexander Adamescu a fost eliberat pe cautiune in 14 iunie 2016 de o instanta din Londra, fiind obligat sa poarte in permanenta pe picior o bratara de localizare, pana cand va fi solutionata cererea de extradare a autoritatilor romane.De asemenea, autoritatile din Marea Britanie i-au retinut pasaportul lui Alexander Adamescu, dar si ale membrilor sai de familie.In 26 mai 2016, instanta suprema a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, omul de afaceri Dan Adamescu, a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa.Anterior, in 19 mai, Curtea de Apel Bucuresti dispusese emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Alexander Adamescu, la solicitarea procurorilor DNA.