DNA: Alexander Adamescu a fost arestat de o instanta londoneza dupa ce a prezentat magistratilor un act falsificat

"In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de inlocuire a masurii arestarii preventive cu eliberarea pe cautiune, dar, nefiind convinsa de explicatiile oferite in legatura cu prezentarea acelui document, instanta a respins cererea", arata DNA.Procurorii sustin ca aceasta masura a fost luata dupa ce Alexander Adamescu ar fi prezentat in fata instantei de judecata din Londra un document care ar fi fost emis, in aparenta, de o institutie din Romania, respectiv Administratia Nationala a Penitenciarelor. "Documentul nu a fost insa asumat de Administratia Nationala a Penitenciarelor", acuza DNA.Fiul milionarului Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a confirmat ca judecatorii britanici i-au ridicat masura cautiunii si ca in acet moment este retinut de autoritatile londoneze.Alexander Adamescu a transmis redactieimai multe precizari, prin intermediul unei firme de comunicare, in care arata ca, in acest moment, instanta britanica a ridicat cautiunea si ca este retinut de autoritatile londoneze."In urma unei corespondente oficiale intre ziarul Romania Libera (controlat de familia Adamescu-n.red.) si Autoritatea Nationala a Penitenciarelor, jurnalistii romani au trimis un Anglia un inscris a carui autenticitate a fost contestata de statul roman.Actul se refera la conditiile de detentie din penitenciarele din Romania. Prin urmare, motivul retinerii este generat de o situatie care nu i se poate imputa lui Alexander Adamescu si nici redactiei Romania Libera", se arata in comunicatul citat.In acest caz nu ar fi fost deschis un dosar penal si Alexander Adamescu nu este cercetat penal pentru fals. "Ridicarea cautiunii a fost decisa ca o masura preventiva pana la lamurirea situatiei legate de actul in cauza", arata sursa citata.Fiul milionarului Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a fost arestat la Londra pentru falsificarea unor documente prezentate in timpul procedurii de extradare, potrivit unor surse judiciare.Sursele au precizat pentru Ziare.com ca actele ar fi fost prezentate ca fiind de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, privind conditiile din penitenciarele romanesti, dar, de fapt, ar fi fost falsificate de catre omul de afaceri.Sursele au explicat ca oficialii ANP ar fi sesizat Parchetul General in acest caz. La solicitarea procurorilor, instanta britanica a decis ca Adamescu sa nu beneficieze de posibilitatea eliberarii pe cautiune, el fiind arestat preventiv.Alexander Adamescu a fost eliberat pe cautiune in 14 iunie 2016 de o instanta din Londra, fiind obligat sa poarte in permanenta pe picior o bratara de localizare, pana cand va fi solutionata cererea de extradare a autoritatilor romane.De asemenea, autoritatile din Marea Britanie i-au retinut pasaportul lui Alexander Adamescu, dar si ale membrilor sai de familie.In 26 mai 2016, instanta suprema a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, omul de afaceri Dan Adamescu, a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa.Anterior, in 19 mai, Curtea de Apel Bucuresti dispusese emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Alexander Adamescu, la solicitarea procurorilor DNA.