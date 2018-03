Reactia ANP in cazul Adamescu Jr., care a falsificat un document si l-a prezentat la Londra ca realizat de ANP

Ziare.

DNA a confirmat, joi, arestarea lui Adamescu Jr. si a precizat ca ANP nu isi asuma documentul care ar fi dus la arestare.Ca urmare a informatiilor aparute in presa, Administratia a facut, vineri, cateva precizari."In cursul lunii ianuarie a.c., la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost intreprinse demersuri interne de verificare a veridicitatii documentului supus mediatizarii. Rezultatul verificarilor interne a stabilit faptul ca", a transmis ANP intr-un comunicat de presa remis vineriReprezentantii Administratiei mentioneaza ca transmiterea oricaror informatii sau documente privind garantiile acordate statelor partenere, in vederea aplicarii mandatelor de arestare europene emise de instantele nationale, se face prin Directia Drept International si Cooperare Judiciara - Serviciul Cooperare judiciara internationala din cadrul Ministerului Justitiei."Astfel, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a procedat, in data de 14.02.2018, la sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la suspiciunea savarsirii infractiunilor prevazute de: art. 320 alin (1) - Falsul material in inscrisuri oficiale si art. 323 - Uzul de fals, din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Cercetarea cauzei si emiterea unei solutii finale cad in sarcina organelor judiciare abilitate", precizeaza documentul citat.Amintim ca, joi, DNA a aratat ca o instanta din Londra a dispus inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, explicand ca masura a fost luata dupa ce Adamescu ar fi prezentat in fata instantei de judecata din Londra un document care ar fi fost emis de Administratia Nationala a Penitenciarelor."Documentul nu a fost insa asumat de Administratia Nationala a Penitenciarelor", a transmis DNA.A.D.