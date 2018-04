Alexander Adamescu a pierdut procesul de divort continuat in numele tatalui sau. Miza: averea de 800 de milioane de euro

Ce decisese Judecatoria Sectorului 1

"Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul-parat si continuat de mostenitorul Adamescu Bogdan Alexander. Admite apelul declarat de apelanta-reclamanta. Schimba in parte sentinta civila apelata, in sensul ca ia act de incetarea casatoriei, la data de 23 ianuarie 2017. Dispune inchiderea dosarului. Mentine restul dispozitiilor sentintei civile apelate. Definitiva."Acesta este sentinta definitiva, din 28 martie 2018, data de Tribunalul Bucuresti in dosarul de divort dintre Dan si Carmen Adamescu. Miza: Averea de aproximativ 800 de milioane de euro pe care a lasat-o Dan Adamescu. Practic, instanta a luat act de desfacerea casatoriei la data de 23 ianuarie 2017, ziua in care Dan Adamescu a decedat.Cel care a pierdut procesul este Alexander Adamescu, fiul milionarului din prima casatorie. Acesta a fost inchis recent intr-un penitenciar britanic pentru ca ar fi prezentat in instanta un document fabricat.atCarmen Adamescu si-a castigat astfel statutul de sotie supravietuitoare si mostenitoare a unei parti importante din averea lui Dan Adamescu. Partea acesteia ar putea ajunge si la doua treimi din intreaga mostenire.Anterior, in acest caz, Judecatoria Sectorului 1 decisese, pe 7 iunie 2016, desfacerea casatoriei prin divort, din culpa comuna."Dispune ca reclamanta-parata sa revina la numele detinut anterior casatoriei, acela de Palade. Anuleaza ca netimbrat capatul de cerere avand ca obiect partajul, formulat in cadrul cererii de chemare in judecata principale", se mai arata in sentinta din 2016 a Judecatoriei Sectorului 1. Carmen Adamescu a fost cea care a decis deschiderea acestui proces pe 20 iulie 2015, in contextul in care in mai 2014, Dan Adamescu era vizat de o ancheta a procurorilor DNA privind mituirea unor magistrati de la Tribunalul Bucuresti. De altfel, pe 27 mai 2016, Dan Adamescu a fost condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru dare de mita.In dosarul lui Dan Adamescu este cercetat si Alexander Adamescu pentru dare de mita, ancheta fiind deschisa pe 25 martie 2016. Alexander Adamescu nu era in tara in momentul in care a pornit investigatia. Autoritatile din Romania au emis un mandat european de arestare in lipsa in cazul acestuia. In luna martie 2018, el a fost arestat de autoritatile londoneze, dupa ce ar fi depus la instanta o serie de acte falsificate care ar fi fost emise de autoritatile din Romania.O parte importanta din averea lui Dan Adamescu nu este disponbila si nici nu poate fi valorificata deocamdata. Procurorii DNA au luat decizia inca din 2016 sa puna sub sechestru actiuni si parti sociale de aproape jumatate de miliard detinute de Adamescu la diferite companii.Este o masura asiguratorie luata de anchetatori intr-un alt dosar de coruptie ce vizeaza o presupusa devalizare a companiei de asigurari Astra.Sechestrul asigurator a vizat in principal actiunile la Unirea Shopping Center - care detine magazinul "Unirea", Compania Hoteliera Intercontinental SA- care opereaza hotelul "Intercontinental", dar si la alte societati, cum ar fi Alpha SPV SRL- care administreaza mai multe suprafete de padure sau International Business Center Modern- care are in proprietate mai multe imobile in Capitala.In acte, aceste actiuni era detinute de Adamescu prin intermediul The Nova Group Investments Romania SA, The Nova Group Investments BV- Olanda si de off-shore-ul cipriot Mountbay Limited (Nicosia). Detaliile apar in dosarul in care Dan Adamescu a fost trimis in judecata, in decembrie 2016, pentru abuz in serviciu in forma calificata, complicitate la abuz in serviciu si spalare a banilor, alaturi de mai multi sefi si functionari din cadrul Comisiei de Supraveghere al Asigurarilor.The Nova Group Investments Romania SA detine o cota de 71,82% din Unirea Shopping Center, iar The Nova Group Investments BV- Olanda are 94% din International Business Center Modern. Dan Adamescu ar fi controlat Compania Hoteliera Intercontinental SA prin intermediul a trei firme: societatea cipriota Mountbay Limited (Nicosia) avea o participatie de 32,9%, Astra avea o cota de participare de 16% si The Nova Group Investments Romania SA, care detinea 15,7%.