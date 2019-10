DLAF ii raspunde lui Dan Barna: Seful Departamentului nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana

Ziare.

In plus, institutia respinge categoric "orice asociere sau incercare de asociere a activitatii sale cu alte evenimente din spatiul public", afirmand ca seful DLAF nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana."Actiunea de control referitoare la proiectul 'Punti comunitare', cod SMIS 56760, al carui beneficiar este Consiliul Judetean Alba, a fost declansata anterior publicarii informatiilor de catre Rise Project si fara legatura cu demersurile jurnalistice.Verificarile preliminare cu privire la proiectele 'SES-am Deschide-te!', al carui beneficiar este Consiliul Judetean Alba si 'Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural', al carui beneficiar este Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, au fost demarate ca urmare a informatiilor aparute in mass-media privind posibile incalcari ale legii, ce pot afecta interesele financiare ale UE in Romania, demers procedural obisnuit in activitatea institutiei", anunta institutia.Etapa verificarilor preliminare este premergatoare unei actiuni de control si are drept scop evaluarea primara a informatiilor sesizate si analiza necesitatii deschiderii unei actiuni de control in sensul Legii nr. 61/2011. Aceasta se desfasoara in toate cazurile de sesizare a DLAF sau de sesizare din oficiu."Atat in etapa verificarilor preliminare, cat si in etapa actiunii de control, DLAF analizeaza modul de respectare a legii in proiectele verificate, stabilind, dupa caz, doar la finalul demersului DLAF, prin Nota de control, care sunt persoanele fizice sau juridice implicate in derularea proiectului si daca au fost identificate suspiciuni de frauda care ar putea duce la urmarirea lor penala de catre parchetul competent.Actiunile de control se desfasoara cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, precum si a garantiilor procedurale statuate de lege, inclusiv a prezumtiei de nevinovatie recunoscute in cadrul procesului penal", mentioneaza DLAF.De asemenea, Departamentul subliniaza ca, desi este, din punct de vedere organizatoric, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, institutia beneficiaza, prin lege, de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice si actioneaza ca atare, iar"DLAF respinge categoric orice asociere sau incercare de asociere a activitatii sale cu alte evenimente din spatiul public si reasigura opinia publica si partenerii sai, nationali sau europeni, de respectarea legii si a procedurilor in vigoare, in indeplinirea atributiilor sale de protejare a intereselor financiare ale UE in Romania", sustine Departamentul de Lupta Antifrauda.Presedintele USR Dan Barna, candidat la Presedintie, a cerut ca Departamentul de Lupta Antifrauda sa trimita la DNA documentele referitoare la proiectele cu fonduri europene in care a fost implicat si despre care a relatat Rise Project, spunand ca are mai mare incredere in DNA, decat in DLAF, aflat in coordonarea directa a contracandidatei sale, Viorica Dancila.Departamentul de Lupta Antifrauda a anuntat, joi, ca face verificari in legatura cu trei proiecte pe fonduri europene in care este implicat Dan Barna, informatia regasindu-se intr-un raspuns transmis jurnalistilor de la Rise Project, care au facut o investigatie pe acest subiect.Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) afirma, intr-un raspuns transmis Rise Project, ca "desfasoara o actiune de control" vizand proiectul "Punti Comunitare", al carui beneficiar este Consiliul Judetean Alba.De asemenea, DLAF face verificari preliminare cu privire la proiectele "SES-am Deschide-te", tot cu CJ Alba beneficiar si "Biblioteca Bunelor Practici", beneficiar Grupul de Consultanta si Dezvoltare - DCG, fondaata de Dan Barna.