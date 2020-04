Barna: Votam pentru prelungirea starii de urgenta. Nu exista niciun argument sa relaxam masurile

Ziare.

com

"USR va vota pentru aprobarea decretului presedintelui, va vota pentru continuarea starii de urgenta. Eu prefer sa raman in zona unui discurs responsabil si as spune firesc pe actualul context. Cifrele, si numar de imbolnaviri, si numar de decese, sunt in crestere. Autoritatile, si nu doar autoritatile, ne spun ca varful epidemiei nu a fost inca atins. Probabil se va intampla undeva la inceputul lunii mai. Din acest motiv, nu exista niciun argument sa relaxam masurile", a afirmat Barna, in cadrul unei emisiuni la TVR 1.Liderul USR a aratat, totodata, ca "sarbatorile nu sunt un pretext de relaxare a masurilor" si ca este nevoie ca starea de urgenta sa continue."Daca vrem, intr-adevar, ca toate aceste eforturi pe care Romania le face de peste o luna de zile, romanii le fac, fiecare, si in zona sociala, si in zona economica, si in zona familiei, daca vrem ca aceste eforturi sa ne ajute sa trecem peste criza, tocmai in momentul acesta nu trebuie sa iesim cu entuziasm din casa. Starea de urgenta trebuie sa continue", a adaugat Dan Barna.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile."Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri de combatere a epidemiei COVID-19", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.Parlamentul va avea joi, incepand cu ora 12:00, sedinta de plen comun pentru a dezbate si supune aprobarii acest decret.