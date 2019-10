Alegeri prezidentiale: Dan Barna explica reforma constitutionala pe care o propune

Ziare.

"Masurile mele la Presedintia Romaniei vin ca o solutie la problemele pe care le aud in strada de la romani. Primul obiectiv este reforma constitutionala pentru ca rolul presedintelui sa fie mult mai activ in solutionarea crizelor politice din Romania, precum cea din urma cu doua zile. O alta modificare a Constitutiei prevede includerea textului initiativei 'Fara Penali in functii publice'.Am ajuns aici pentru ca a ajuns sa fie firesc sa avem penali in functii publice.Consecinta o vedem in plecarea tinerilor peste hotare, aleg sa plece pentru ca nu mai vad o directie sanatoasa a tarii noastre", a declarat Dan Barna intr-o conferinta de presa la Pitesti, conform unui comunicat transmis de Alianta USR PLUS.Alte obiective mentionate de Barna sunt educatia, reformarea sistemului de sanatate si investitiile in infrastructura pentru a lega regiunile istorice din Romania prin autostrazi."Pana la finalul mandatului meu de presedinte, educatia va primi 6% din PIB. Voi intoarce in Parlament orice proiect de lege a bugetului care nu asigura suficient de multi bani pentru Educatie sau mecanisme prin care finantarea per elev nu reduce disparitatile de acces si calitate a educatiei, nu sa le adanceasca, asa cum se intampla in prezent. De asemenea, este esentiala o noua Lege a sanatatii, pentru ca preventia si medicina de familie sa fie principalele linii de interactiune a cetateanului cu sistemul medical.Actuala lege a sanatatii este depasita. In privinta infrastructurii trebuie sa incepem investitiile si sa facem autostrazi. Obiectivul meu este sa legam toata regiunile istorice ale Romaniei lega prin autostrazi. Ceea ce s-a intamplat pana acum nu mai poate continua", a adaugat Barna.