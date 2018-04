Dan Barna spune ca mintingul pentru familia traditionala anuntat de Dragnea este o perdea de fum

Ziare.

Referitor la modificarea Codurilor penale, Barna sustine ca ar fi un lucru bun daca ar exista o dezbatere parlamentara, insa "experienta ultimului an si jumatate ne-a aratat ca nu a existat asa ceva"."Am aflat ca domnul Dragnea ne promite un miting de un milion de oameni in perioada urmatoare, legat de familia traditionala. Realitatea este ca, nereusind sa adune milioanele acelea cu care ameninta Romania de aproape doi ani, care sa-l sustina in calitatea sa de codamnat penal, incearca sa mute din nou focusul. Aceasta perdea de fum cu familia traditionala, o tema care pentru Romania nu e de actualitate.Familiile din Romania in momentul de fata constata ca reforma pe venituri nu e atat de minunata cum a fost promisa si multe dintre salarii au scazut si avem demonstratiile din sistemul sanitar. In acest context este din nou adus subiectul familiei traditionale si al unui ipotetic miting", a afirmat Dan Barna.Barna mai spune ca Dragnea nu exceleaza in tinerea de promisiuni, iar in conditiile in care termenul in procesele sale se apropie si procedura parlamentara ar trebui sa dureze, nu cumva dezbaterea pe Codurile penale "sa fie la fel ca la legile justitiei"."Este interesant insa daca aceasta promisiune va fi respectata, pentru ca domnul Dragnea nu exceleaza la respectarea promisiunilor, intrucat termenul la procesele sale este destul de apropiat si procedura parlamentara ar trebui sa dureze, daca nu cumva dezbaterea pe Codurile penale va fi la fel ca la legile justitiei si vor fi trecute pe repede inainte aceste Coduri.Daca va fi o dezbatere parlamentara reala ar fi un lucru foarte bun, insa experienta ultimului an si jumatate ne-a aratat ca nu a existat asa ceva in Parlamentul Romaniei", a adaugat liderul USR.PSD a decis sa organizeze un mare miting pentru sustinerea "familiei traditionale" , a anuntat, luni, presedintele partidului, Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv National."Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu exista niciun echivoc in abordarea pe care o are PSD pe acest subiect", a declarat Dragnea.Liderul PSD a spus ca va fi "un miting mare, foarte mare, la Bucuresti".Intrebat de ce a decis PSD sa organizeze acum acest miting, Dragnea a raspuns: "Pentru ca suntem pe ultima suta de metri de a adopta in Senat modificarile la Constitutie. De asta, pentru ca acum este subiectul".