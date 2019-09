Unde este Dan Barna si ce castiga iesind din prim-planul luptei politice

In primul rand, candidatul Aliantei 2020 USR PLUS lipseste pentru ca nu mai are practic loc in dezbaterea care tine prim-planul si care e front pentru doi candidati: Klaus Iohannis si Viorica Dancila.

In al doilea rand, Dan Barna pare a folosi si pentru scrutinul prezidential strategia pe care a folosit-o Alianta 2020 pentru scrutinul europarlamentar, si anume campania "la firul ierbii", accentul pe prezentele in teritoriu mai degraba decat in prime time-ul central.

Ce castiga fiecare



Theodor Paleologu candideaza din partea PMP/ Foto: Gabriel Fluerariu, Mediafax. Hepta.ro

Ziare.

com

Teoretic, sunt 23 de doritori sa devina presedintele Romaniei, nu stim cati dintre ei vor ramane inscrisi in cursa, procesul de strangere de semnaturi e in desfasurare. Putem totusi presupune ca cel putin Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Theodor Paleologu si Mircea Diaconu vor reusi sa se califice pentru scrutin, cu cateva carti in mana.Daca institutiile media controlate de Dan Voiculescu vor pune umarul pentru Ramona-Ioana Bruynseels, atunci am putea auzi in campanii istorii contrafactuale, in care Rusia e stat membru NATO si de nadejde partener al Romaniei.Ramanem, totusi, cu acesti cinci candidati care vin cu un capital de notorietate - nu vorbim despre reputatie, ci despre cat de recognoscibili sunt in spatiul public - si cu o fasie de electorat, statica sau cu potential de crestere.Exista si o constanta, o certitudine: calificarea lui Klaus Iohannis pentru turul al doilea de scrutin.Ce nu e atat de predictibil:* In ce conditii poate Klaus Iohannis sa piarda turul al doilea - sondajele arata ca nu, dar fiind sondaje de dinaintea campaniei oficiale, pot interveni schimbari, macar in teorie, si exista scenariul victoriei candidatului cu sansa a doua;* Cine ii va fi adversar lui Klaus Iohannis in turul al doilea. Din datele pe care le avem, candidatul cu cele mai multe sanse de calificare este Dan Barna, cel care lipseste de pe agenda publica in toata aceasta perioada de conflict si tensiuni politice.Conflictul institutional, cauzat de iesirea ALDE de la guvernare si de incapacitatea Guvernului de a mai functiona, astfel, legitim, e oportun electoral pentru cei doi. Paradoxal, cu cat criza se lungeste si cei doi se confrunta la scara deschisa, cu atat e mai convenabil electoral. Nu si institutional, dar tema e scrutinul electoral, asadar competitia, nu tara.Principalul argument care da tonul acestei strategii e ca alianta USR PLUS sta oricum foarte bine in Bucuresti, unde s-a si clasat pe primul loc in 26 mai.Un alt argument se pliaza pe mesajul de cosntructie al USR-ului, "politica altfel": cata vreme Iohannis si Dancila fac aceeasi politica paguboasa pentru Romania, cea de "clasa veche", Dan Barna pune fundamentele unei alte culturi politice. Acesta e mesajul, pe care Dan Barna l-a declinat de cateva ori, incadrandu-l pe Klaus Iohannis in tagma "politicienilor de veche clasa politica".Vulnerabilitatea e ca acesta a fost cam singura critica adusa felului in care Klaus Iohannis si-a exercitat primul mandat prezidential.Absenta contraargumentelor si a unei analize asumate a ceea ce au insemnat metehnele politicii vechi in mandatul prezidential au creat sentimentul unui non-combat al candidatului USR PLUS.E si aici o strategie, o folosea din plin PD-ul lui Traian Basescu, a carei dinamica era ascendenta nu cand facea ceva, ci cand ceilalti isi dadeau singuri cu stangul in dreptul. Doar ca una e sa astepti sa se autosaboteze PSD-ul - e un loc comun sa constati ca inamicul cel mai bun al PSD e PSD - si alta e sa astepti sa greseasca Iohannis, pentru a capitaliza electoral.Criza politica si institutionala a fost provocata de PSD, trebuie mentionat, dar a devenit o oportunitate electorala atat pentru Klaus Iohannis, cat si o oportunitate poilitica, nu si electorala, pentru Viorica Dancila.E limpede ce castiga Iohannis: instaurarea ca adversar al PSD-ului, asadar o campanie in care sa detina controlul asupra mesajului antipesedist. A fost, de altfel, mesajul folosit la referendumul din 26 mai, pus si el sub semnul antipesedismului.E vizibil si ce castiga Dancila: in niciun caz un bilet pentru turul al doilea, nu joaca pentru a doua sansa, ci pentru o legitimare pentru zilele pe care le mai are la guvernare. S-a si vazut asta la votul din Senat, unde PSD a reusit sa demonstreze ca mai are liber la resursele de putere,functii, si la racolarile pe care le face dinspre ALDE.Conflictul cu presedintele Iohannis da prilej PSD-ului sa pastreze aparentele unui partid puternic, care lupta pe frontul din fata.La prima strigare, Dan Barna are de pierdut nu locul al doilea, ci forta cu care va intra in turul doi de scrutin. O parte din voturi se indreapta catre Theodor Paleologu, care e destul de vocal zilele aceastea, iar o alta parte catre alt candidat absent din conflictul de prim-plan si care capitalizeaza pe acelasi model "eu tac si apar dupa lupta ieftina dintre cei doi", si anume Mircea Diaconu.La a doua strigare, Dan Barna poate castiga, daca va fi capabil sa formuleze solutii concrete si asumate care sa nu mai aduca tara in criza generic denumita "intre Palate" si care sa nu blocheze administrarea tarii.Dar Dan Barna poate capitaliza prin USR, care e actor parlamentar si, astfel, poate intra pe mesajul antipesedist pe care si-l asuma Klaus Iohannis.