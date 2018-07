Adi Despot a semnat pentru "fara penali in functii publice". S-au strans deja 340.000 de semnaturi

Barna: S-au strans 340.000 de semnaturi

Cel mai recent caz este cel al cantaretului Smiley, care a semnat, vineri seara, initiativa "Fara Penali in Functii Publice". Miercuri actori ca Oana Pelea, Victor Rebengiuc sau Marius Manolea au iesit pentru prima data in Piata Universitatii si au strans semnaturi de la trecatori. Joi, deja se formasera cozi. Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei "Fara penali in functii publice", el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut."Acum (duminica - n.r.) suntem undeva la 340.000 de semnaturi. Mai avem nevoie in aceasta ultima luna de aproximativ 160.000 de semnaturi. Sunt optimist ca le vom strange, dar este si regula pe judet", a declarat Dan Barna, citat de Agerpres. El a adaugat ca, si datorita implicarii in aceasta campanie de strangere de semnaturi a unor actori consacrati, "ritmul a crescut in ultimele doua zile", fiind stranse in jur de 17.000 de semnaturi la nivel national.Barna a mentionat ca s-a depasit pragul de 20.000 de semnaturi in Bucuresti, Brasov, Sibiu, Cluj, Timis, iar in alte cinci-sase judete probabil se va intampla acest lucru in urmatoarele doua saptamani."Raman alte zece judete unde, in momentul de fata, numarul este sub 10.000, unde e nevoie de acest efort sustinut", a spus liderul USR."Aceasta campanie isi propune sa puna aceasta regula de bun simt in Constitutia Romaniei:hotii sa nu te conduca atat timp cat, conform legilor statului, au aceasta eticheta de infractori", a spus Dan Barna.