Barna a vorbit cu Orban despre candidati comuni la locale: Cautam variante prin care sa scapam de PSD

"Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile care pot fi avute in vedere. Asteptam inca si noi, si cei de la PNL, lucru confirmat si de premier, sondajele care se desfasoara la nivelul intregii tari si in Bucuresti si in celelalte judete pentru a ne aseza la masa. Dar am sa spun, exista o deschidere reala pentru ca acolo unde avem primari PSD in functie sa", a declarat Dan Barna, marti, la plecarea de la Palatul Victoria, dupa discutiile purtate cu Orban.Intrebat daca ar fi vorba despre aliante la nivel local in fiecare judet unde acest lucru se impune, presedintele USR a spus: "O sa vedem in functie de rezultatele sondajelor. Una dintre variante este, intr-adevar, aceea de, cum este si situatia Bucurestiului, obiectivul cel mai important, de altfel"."I-am spus din nou premierului, perspectiva de a avea si candidat al Aliantei USR PLUS si candidat PNL nu va face decat sa o stabilizeze pe Gabriela Firea in actuala pozitie, lucru care cred ca e de neacceptat pentru noi", a declarat Barna.Fiind intrebat cum va ajunge la un consens cu PNL in privinta candidatului la Primaria Capitalei, in conditiile in care liberalii au afirmat ca vor avea candidat propriu, iar Alianta USR PLUS pregateste un competitor, el a spus: "Pozitia premierului a fost aceea de deschidere spresondajelor si putem sa facem niste estimari si niste scenarii".Referitor la faptul ca in cadrul Aliantei USR PLUS sunt doi potentiali candidati, Nicusor Dan si Vlad Voiculescu, Barna a afirmat: "Toti acesti candidati sunt masurati in momentul de fata, dincolo de aceasta ce pot sa va confirm este casi sunt convins ca acela va fi candidatul care o va si trimite pe Gabriela Firea acasa".El a precizat ca a avut marti o intalnire cu Vlad Voiculescu si cu Nicusor Dan pentru a vedea ce varianta este acceptata de acestia pentru ca USR PLUS sa aleaga candidatul care are cel mai bun suport al bucurestenilor."Discutiile sunt in curs, e foarte bine ca a avut loc aceasta intalnire, vor mai fi si altele in zilele urmatoare, in momentul in care o sa luam o decizie, o sa va comunicam", a mai spus Barna.