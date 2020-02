Barna: Am vorbit cu premierul desemnat. La inceputul saptamanii viitoare discutam pasii concreti pentru anticipate

PSD face CEx sa decida soarta lui Orban

Orban, premier care sa nu fie votat

"Vom vota impotriva investirii Guvernului, chiar am discutat cu premierul desemnat acum cateva minute si am convenit sa ramanem consecventi pe strategia de anticipate, obiectivul principal. Vom vota impotriva investirii", a declarat Dan Barna, intr-o interventie telefoncia la Digi24."Experienta ultimelor luni ne-a aratat ca majoritatea toxica din Parlament se va opune cu toate fortele ori de cate ori privilegiile ii vor fi puse in pericol. Am vazut asta zilele trecute, cand teama de alegerea primarilor in doua tururi i-a mobilizat intr-un mod demn de o cauza mai buna", a adaugat Barna pe Facebook Insa Barna este constient ca "Romania nu are nevoie de o criza politica prelungita"."Am fost de acord ca Romania nu are nevoie de o criza politica prelungita si, de aceea, ne vom intalni la inceputul saptamanii urmatoare pentru a identifica (sic!) care sunt pasii concreti pe care ii putem face pentru ajunge cat mai repede la scopul comun: anticipate si o majoritate parlamentara care sa reprezinte intr-adevar vointa romanilor", a conchis Barna.Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anuntat joi seara ca social-democratii se vor reuni luni, in Comitetul Executiv National, pentru a decide strategia de urmat, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a nominalizat din nou pe Ludovic Orban premier.Intrebat la Digi24 daca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in acest sens, Claudiu Manda a explicat: "Decizia de a sesiza CCR nu imi revine mie. Noi vom avea luni Comitetul Executiv si vom decide care sunt pasii de urmat".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca il propune tot pe Ludovic Orban in functia de premier Seful statului a spus insa, din nou, ca isi doreste alegeri anticipate, acestea fiind, in opinia sa, cea mai corecta solutie in acest moment."Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus, inseamna anticipate. Sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern. Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern.", a declarat presedintele Klaus Iohannis.La consultarile de azi, PNL l-a propus tot pe Ludovic Orban pentru functia de premier, PSD pe Remus Pricopie, iar USR pe Dacian Ciolos. Celelalte partide nu au facut nicio propunere.Totodata, PNL, USR si UDMR s-au declarat in favoarea declansarii alegerilor anticipate, afirmand ca se vor asigura ca noul guvern va primi not negativ de doua ori in Parlament.Iata cum s-au desfasurat consultarile dintre Klaus Iohannis si partidele parlamentare B.B.