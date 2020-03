Barna spune ca trebuie incheiata rapid criza politica si numit un guvern cu puteri depline

Ziare.

"Romania are nevoie de un guvern stabil. Suprapunerea unei crize politice peste o iminenta criza de sanatate publica risca sa reduca la cote periculoase increderea cetatenilor in stat. Trebuie sa punem rapid punct crizei politice, instaland un guvern cu puteri depline care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate si autoritate situatia generata de raspandirea coronavirusului. Aceasta este astazi preocuparea principala a fiecarui roman. Da, avem in continuare rezerve fata de unii dintre membrii cabinetului propus de Florin Citu. Da, credem ca programul de guvernare poate fi mai bun si nu, nu am renuntat la niciunul dintre proiectele noastre. Insa a fi politician responsabil inseamna si sa ai capacitatea de a intelege la timp prioritatile cetatenilor", a scris Barna, duminica, pe Facebook.El a adaugat ca prioritatea numarul unu a cetatenilor este, in prezent, sanatatea publica.