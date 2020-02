Barna: Daca nu se gaseste majoritatea pentru anticipate, Alianta USR PLUS e pregatita sa participe cu ministri la guvernare

Ziare.

"USR sustine dizolvarea acestui Parlament si organizarea de alegeri anticipate. Actualul Parlament, dominat de o majoritate toxica, si-a dovedit limitele. Romania nu poate merge inainte cu el.Am luat act de afirmatiile presedintelui Romaniei din aceasta seara privind o posibila noua formula guvernamentala in cazul in care nu se gaseste majoritatea pentru anticipate.Maine, la consultarile de la Cotroceni , delegatia USR ii va comunica sefului statului faptul ca Alianta USR-PLUS este pregatita sa participe, cu ministri, la o guvernare al carei prim obiectiv sa fie adoptarea unei ordonante de urgenta care sa instituie revenirea la alegerile de primari in doua tururi", a scris liderul USR pe Facebook.El a subliniat ca acest scenariu este valabil "doar in situatia in care majoritatea de sorginte pesedista" din Parlament va face imposibila organizarea anticipatelor.Barna a reamintit ca"Avem, de asemenea, oameni competenti pentru posturile de ministri dintr-un viitor guvern", a adaugat el.Din delegatia USR care va merge joi la Cotroceni pentru consultari cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru vor face parte Dan Barna, Catalin Drula, Cristina Pruna, Stelian Ion si Ionut Mosteanu.Iohannis a subliniat, miercuri, ca este adeptul alegerilor anticipate, dupa ce Guvernul condus de Ludovic Orban a fost demis in urma adoptarii motiunii de cenzura.El a mai spus ca, in lipsa unei vointe in acest sens, isi doreste sa fie votat un guvern care vine "cu o agenda reformatoare".