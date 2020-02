Barna, despre cele 25 de OUG: E o reactie de preventie a riscului semnificativ ca motiunea sa treaca

Ziare.

"Este o reactie, cumva, de preventie, a riscului semnificativ, se pare, in acest moment, ca motiunea sa treaca. E o miscare policita pe care Guvernul si premierul au facut-o tocmai pentru a se asigura ca in situatia in care va trece azi motiunea, si nu vor mai putea sa dea Ordonante, sa aiba reglementate acele teme pe care le-au considerat prioritare", a spus pentru Mediafax presedintele USR, Dan Barna.Chestionat daca Guvernul Orban a fost indreptatit sa ia decizia de a emite atat de multe ordonante de urgenta, el a zis ca "in momentul de fata, intram intr-o criza politica semnificativa si atunci sunt adoptate aceste masuri"."Chestiunea este ca multe dintre masurile pe care ne zbatem azi sa le adoptam si pentru care Guvernul se rupe, fie prin angajari de raspundere, fie prin ordonante, trebuiau luate mult mai de mult, la nivelul lunii decembrie, tocmai pentru a avea timpul si ragazul sa iesim din criza politica. In momentul de fata, intram intr-o criza politica semnificativa si atunci sunt adoptate aceste masuri despre care se poate discuta in termeni de oportunitate", a zis liderul USR.Barna a spus ca spera ca ziua de marti sa nu fi fost ultima zi a Guvernului PNL, la Palatul Victoria."Miza reala pentru Romania e ca cetatenii sa aiba posibilitatea sa-si aleaga primarii in doua tururi, sansa ca in urmatorii patru ani sa beneficiem de primari competenti, nu intepeniti de partide", a completat el.Acesta a adaugat ca toti parlamentarii USR vor vota impotriva motiunii, la vedere.