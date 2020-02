Barna, dupa consultari: Alegerile anticipate sunt solutia morala, etica, corecta si necesara pentru Romania

Ziare.

com

"I-am transmis presedintelui pozitia USR, pozitie declarata timp de doi ani de zile, alegerile anticipate sunt solutia morala, etica, corecta si necesara pentru Romania in momentul de fata. Orice alt scenariu, din pacate, nu va face decat sa continuam ce s-a intamplat in ultimele trei luni, sa avem o guvernare care, de fapt, nu poate sa guverneze si (...) vom sustine scenariul alegerilor anticipate foarte clar, vom vota impotriva investirii (...) pentru a ne asigura ca urmatorul Guvern nu va avea sustinerea in Parlament, astfel incat sa facem urmatorul pas pentru anticipate", a declarat Barna.El a adaugat ca a discutat cu presedintele si despre varianta in care nu s-ar reusi organizarea anticipatelor, caz in care USR ar intra la guvernare pentru a se asigura ca va fi data o ordonanta de urgenta privind alegerea primarilor in doua tururi."Noi am facut si doua cereri foarte clare pentru scenariul (...) in care majoritatea toxica din Parlament blocheaza proiectul anticipatelor. Daca acest proiect al anticipatelor nu se va realiza, i-am solicitat presedintelui ca, indiferent de premierul pe care il va desemna, sa se asigure ca acesta va avea in programul de guvernare asumat ca punct unu alegerea primarilor in doua tururi, ordonanta de urgenta (...), iar cea de-a doua solicitare a fost aceea ca USR sa faca efectiv parte din propunerile de Guvern care s-ar realiza in cazul in care nu avem anticipate, tocmai pentru a ne asigura ca acest proiect al alegerii primarilor in doua tururi devine realitate", a precizat liderul USR.Dan Barna a mentionat ca i-a prezentat presedintelui Iohannis si o propunere de premier, in persoana lui Dacian Ciolos."Am facut si propunere de premier, nu este nicio surpriza, propunerea de premier a Aliantei USR PLUS este Dacian Ciolos. Constitutia, jocul democratic prevad acest mecanism si suntem prezenti, am facut aceasta nominalizare presedintelui tocmai pentru a avea toate optiunile in constructia (...) proiectului de anticipate si pentru a avea si alternativele in cazul in care acest proiect va fi blocat in Parlament", a mai spus Dan Barna.Presedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, reprezentantii partidelor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru , dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura.