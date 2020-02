Barna, dupa consultarile de la Cotroceni: USR si-a exprimat dorinta de a participa la guvernare

Ziare.

"Am avut o discutie foarte sintetica cu presedintele Iohannis. I-am transmis pozitia USR si a aliantei USR-PLUS. Ceea ce se intampla in momentul de fata in Romania este o criza politica reala si acuta care dovedeste ca solutia pe care presedintele a sustinut-o, aceea de a crede ca PNL poate sa rezolve singur la guvernare si in Parlament, s-a dovedit o solutie care nu a functionat.In momentul de fata este nevoie de o colaborare onesta si consistenta mai larga pentru a putea scoate Romania din criza, din aceasta perspectiva, vorbim de o participare la guvernare asumata, cu ministri, o participare in care sa putem sa implementam politicile pe care USR si alianta USR-PLUS le sustin in spatiul public", a spus Barna dupa consultarile delegatiei USR cu presedintele Klaus Iohannis.El a subliniat ca participarea la guvernare presupune ca premierul desemnat sa aiba ca obiectiv al programului de guvernare ordonanta pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin."Daca Dacian Ciolos va fi nominalizat, cu siguranta programul de guvernare pe care alianta il va propune in Parlament va avea ordonanta pentru alegerea primarilor in doua tururi ca prim obiectiv al acelui Guvern", a sustinut presedintele USR.Barna a indicat ca alianta USR-PLUS l-a propus premier pe Dacian Ciolos "L-am propus pe Dacian Ciolos pentru pozitia de premier. Presedintele a luat act si a spus ca se va gandi pana la finalul zilei. L-am intrebat pe presedinte si despre planul pe care il vede pentru perioada urmatoare, a ramas rezervat din acest punct de vedere, nu a oferit o solutie", a aratat Barna.Presedintele USR a sustinut ca seful statului nu a intrat in nicio speculatie cu privire la viitorul premier desemnat.Dan Barna a afirmat ca, dupa decizia CCR, realizarea unei majoritati si investirea unui Guvern este o tema "legitima, constitutionala si necesara" si ca USR va participa la acest demers."Discutam daca exista sau nu majoritate. Aceasta este si dezlegarea pe care CCR a dat-o si este cumva dezlegarea legitima pentru ceea ce urma sa se intample in Romania in perioada urmatoare. (...) Daca se constituie o majoritate, USR vrea sa faca parte din guvernare si vom contribui la acea majoritate, bineinteles niciodata cu PSD", a adaugat Barna.