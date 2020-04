Barna, dupa o discutie cu liderii partidelor parlamentare: Ii solicitam lui Orban o intalnire saptamanala

Ziare.

"Am participat in aceasta dupa amiaza la o discutie cu liderii celorlalte partide parlamentare. Subiectele au vizat criza de sanatate publica, efectele economice si sociale pe care ea le implica si masurile ce pot fi luate la nivel parlamentar. Am convenit sa ii solicitam premierului Orban o intalnire saptamanala cu partidele parlamentare cu privire la masurile pentru iesirea din criza.De asemenea, ii solicitam premierului sa trimita la Parlament toate masurile pe care le are in vedere in aceasta perioada. Credem ca o dezbatere serioasa a acestor masuri poate contribui la imbunatatirea lor in beneficiul intregii societati", a precizat liderul USR, intr-o postare pe Facebook. El a mentionat ca discutia a reprezentat "un exercitiu de consultare firesc" intre partidele din Parlament."Solicitam societatii si cetatenilor solidaritate, colaborare si dialog. E momentul ca si noi, politicienii, sa aratam capacitatea de a face asta. In mod real. Discutia de astazi a fost un exercitiu de consultare firesc intre partidele din Parlament. Am fost de acord ca aceste intalniri sa existe ori de cate ori va fi nevoie, daca situatia o impune", a precizat Barna.