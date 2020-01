Barna ironizeaza scrisorile PSD catre UE: Galiganul care te imbranceste, dupa care tipa ca te-ai dat la el!

Sa NU sacrificam alegerea primarilor in doua tururi pentru anticipate

"Aceasta este manevra PSD. Este galiganul care te imbranceste dupa care tipa ca:. Exact asa este si la PSD. Trei ani de zile au strigat de neamestecul tarilor occidentale in Romania, de ce ne vorbeste noua Europa, ce ne vorbeste noua Comisia de la Venetia, ce ne intereseaza pe noi raportul GRECO?Suntem o tara independenta, valorile noastre nationale... Stiti discursul PSD, de la Catalin Radulescu la Liviu Dragnea, toti au avut acel discurs. Brusc, acum au descoperit valoarea si valentele extraordinare ale relatiilor internationale. Nu ai cum sa nu razi. E caraghios de-a dreptul", a spus Barna, marti seara, la Digi24.El a facut referire si la declaratia lui Marcel Ciolacu potrivit careia nu ar trebui subestimata capacitatea PSD de a purta negocieri si de a crea o noua majoritate."Nu as privi declaratia aceasta a domnului Ciolacu dincolo de un spirit de glumita, pentru ca exact capacitatea PSD de a crea majoritate i-a facut sa piarda guvernarea prin motiune de cenzura nu demult, adica nu suntem intr-o alta tara, intr-o alta vreme, suntem exact in vremea in care acum cateva saptamani PSD a pierdut guvernarea Romaniei, desi au intrat in Parlament cu o majoritate confortabila, tocmai pentru ca si-au pierdut propria majoritate.Amenintarea aceasta ca brusc vor renaste precum pasarea Phoenix nu este tocmai credibila in acest moment, poate peste 10-20 de ani, cand se vor reforma", a apreciat liderul USR.Dan Barna a mai afirmat ca alegerile anticipate sunt dificil de realizat, dar nu imposibil."Este dificil, dar nu imposibil. Daca exista hotarare si vointa politica, acord politic, se vor atinge. Despre necesitate nu cred ca este cazul sa mai vorbim, este foarte clar ca avem nevoie de aceste alegeri, pentru ca am vazut ce s-a intamplat pe finalul sesiunii parlamentare, anticipam ce se va intampla si de acum inainte.Oricat de bine intentionat ar fi un guvern, pornesc de la premisa ca acest guvern este chiar bine intentionat pentru Romania, cu o majoritate parlamentara care se joaca cu tine, care arunca tot timpul bombite, nu ai cum sa faci reforme in Romania si este nevoie de anticipate, pentru ca in momentul de fata Parlamentul este in continuare controlat de PSD", a spus presedintele USR.In opinia sa, social-democratii vor vota orice fel de guvern pentru a evita anticipatele. Presedintele USR a sustinut ca anticipatele sunt necesare pentru reforme si a catalogat situatia actuala drept un "".Barna a pledat pentru crearea unui acord politic privind alegerile anticipate."Este important ca presedintele sa aiba un rol pentru ca acest acord politic sa se intample si salut mesajul, dar haideti sa facem niste pasi concreti, haideti sa incepem acele consultari si cu Pro Romania, si cu ALDE, si cu UDMR, pentru a ajunge in zona acelor doua-trei voturi care sa faca posibil acest demers", a afirmat liderul USR.Dan Barna a comentat si varianta ca PSD sa depuna motiune de cenzura pe tema alegerii primarilor in doua tururi."Ei au 1.700 de primari mufati fizic la banul public. Pentru ei, alegerile anticipate sau si alegerea primarilor in doua tururi sunt certitudini ca vor fi decuplati de la obisnuinta de a fura si de a risipi bani publici.Din punctul nostru de vedere, obiectivul principal pentru Romania este alegerea primarilor in doua tururi si n-as vrea, pentru ca exista riscul acesta, sa sacrificam alegerea primarilor in doua tururi pentru anticipate", a subliniat Barna.Potrivit acestuia, PSD nu-si doreste sa revina la guvernare , pentru ca ar trebui sa "scoata din foc castanele pe care ei le-au aratat"."Au avut ministri care vorbesc cu dificultate limba romana, au avut un premier care vorbea cu dificultate limba romana, adica au ajuns intr-o fundatura din care le va lua niste vreme sa iasa", a sustinut liderul USR. Conducerea PSD trimite o scrisoare partenerilor externi ai Romaniei in care este prezentat punctul de vedere al partidului cu privire la intentia Guvernului Orban si a fortelor politice care il sprijina de a initia o schimbare a legilor electorale cu cateva luni inainte de alegeri, a anuntat, marti, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.