Barna: Nu votam motiunea de cenzura, sa fie foarte clar. Votul va fi la vedere

"Am decis sa nu votam, la vedere, motiunea care va fi votata in cateva zile", a anuntat Dan Barna luni.Acesta a explicat ca votul va fi unul la vedere, "fara niciun fel de echivoc", si ca parlamentarii USR vor vota impotriva motiunii depuse de PSD si UDMR."Deci nu votam motiunea de cenzura, sa fie foarte clar, si votul va fi la vedere, este o decizie clara, fara echivoc", a explicat Barna.Intrebat ce parere are despre informatiile potrivit carora presedintii PSD si PNL ar fi ajuns la un acord cu privire la organizarea alegerilor pentru primari intr-un singur tur de scrutin, Barna a spus ca spera "ca acea intalnire sa nu fi existat"."Am vazut acele informatii, vreau sa le amintesc si celor de la PNL si celor de la PSD: ultima data cand am avut o colaborare consistenta PNL-PSD Romania a suferit. Amintirea USL este una dintre cauzele care ne-a adus in criza politica de astazi si vreau sa cred ca acea intalnire, acea intelegere este mai degraba o stire de presa decat o realitate factuala, sper ca acea intalnire sa nu fi existat", a spus liderul USR.El a mai spus ca, daca motiunea de cenzura va fi votata, acest lucru nu inseamna in mod obligatoriu ca vor avea loc alegeri anticipate, fiind nevoie de intrunirea si a altor conditii pentru ca acest lucru sa se intample.Barna sustine de asemenea ca nu ar fi vrut "sa se sacrifice alegerea primarilor in doua tururi in perspectiva anticipatelor", dar ca in prezent "perspectiva anticipatelor este doar in zona de declaratii".Presedintele USR a adaugat ca formatiunea politica ramane consecventa in ceea ce priveste sustinerea fata de alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si fata de organizarea de alegeri anticipate.Dan Barna a anuntat, de asemenea, ca liderul grupului USR din Camera Deputatilor este Catalin Drula, iar pentru Senat liderul parlamentarilor USR este Radu Mihail.