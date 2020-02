Barna: Presedintele are solutii la dispozitie, dar prefera un cabinet monocolor PNL cu atributii limitate

Ziare.

"Dupa alegerile in doua tururi, si proiectul anticipatelor esueaza. Spun asta dupa ce l-am ascultat mai devreme pe seful statului, care pare sa se multumeasca cu un lung interimat al actualului Cabinet. Presedintele are solutii la dispozitie, dar prefera un cabinet monocolor PNL cu atributii limitate.Acelasi cabinet care in urma tangoului cu PSD a reusit doar sa ne duca intr-o criza politica. O criza pe care o puteam evita daca PNL ar fi luat mai putine decizii pe baza de orgoliu si calcule cinice. Sa crezi ca PSD poate sa fie un partener onest si sa-i faci jocul e cel putin naivitate. Esecul strategiei de pana acum e evident si cred ca el nu trebuie perpetuat", a scris liderul Uniunii pe Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca sansele pentru organizarea alegerilor anticipate au scazut sub 50% . Precizarea a fost facuta in contextul deciziei de luni a CCR, care a stabilit ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, in functia de premier. Seful statului a mai precizat ca va pregati cateva demersuri concrete pe care le va anunta dupa publicarea motivarii deciziei CCR. Totodata, a sustinut ca desemnarea unui prim-ministru din partea unei aliante coagulate ad-hoc in jurul PSD ar intra in "coliziune directa cu optiunea romanilor exprimata fara echivoc la alegerile europarlamentare, la referendum si la prezidentialele de anul trecut"."Nu voi desemna un premier PSD. (...) Nu exista niciun partid si nicio coalitie care are o majoritate in Parlament, asadar nu voi desemna un premier decat atunci cand voi considera ca aceasta este solutia justa pentru aceasta criza in care ne aflam acum", a spus Iohannis, care a aratat si ca nu doreste un guvern de uniune nationala