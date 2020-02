Barna spune ca fuziunea USR-PLUS va avea loc dupa alegerile parlamentare. Cand va fi ales candidatul Aliantei la Primaria Capitalei

"Speram sa avem alegeri anticipate"

Politicianul sustine ca USR si PLUS sustin candidatul care are cele mai mari sanse sa o trimita pe Gabriela Firea acasa. Intrebat pe cine prefera dintre cei doi candidati, Nicusor Dan si Vlad Voiculescu , Barna a a afirmat ca il sustine pe cel care are sprijinul bucurestenilor. El a precizat ca daca vor fi doi sau trei candidati din zona de dreapta, atunci Gabriela Firea va castiga din nou alegerile.Declaratiile au fost facute duminica intr-o interventie telefonica la postul Digi 24."Noi speram sa avem alegeri anticipate si deciziile luate ieri de camerele politice de conducere si ale USR si ale Plus spun ca vom avea fuziune dupa alegeri.Daca vom avea anticipate in luna iunie, asa cum arata in momentul de fata premisele politice, incepand cu luna iulie procesul va demara, vom avea congresele celor doua partide, daca nu, vedem cand vor fi alegerile propriu-zise, dar oricum in lunile urmatoare si dupa deciziile de ieri ale USR si Plus cele doua birouri nationale incep pregatirea fuziunii, incep sa lucram la statut, la tot ceea ce presupune acest nou pas", a declarat Dan Barna.Intrebat care sunt conditiile de unificare, liderul USR a raspuns: "Sunt principiile pe care colegii mei din comitetul politic le considera necesare a fi avute in vedere de catre Biroul National in negocierea fuziunii, efectiv brandul USR care este un brand deja confirmat in politica din Romania iar noua forta politica va trebui, din punctul nostru de vedere, sa aiba un brand in jurul brandului USR ceea ce este un lucru firesc din orice punct de vedere de marketing politic si bineinteles cadrul si principiile statului USR, aceasta democratie interna care face din constructia USR si din constructia Aliantei USR-Plus pana la urma, o alternativa diferita de vechea clasa politica care a esuat in multe feluri in cei 30 de ani".Barna a mai precizat ca proiectul de fuziune dintre USR si Plus este la jumatatea drumuului."E un proiect deja la jumatatea drumului, am spus inainte de europarlamentare ca avem un proiect pe patru pasi: europarlamentare, prezidentiale, locale si nationale. Suntem la jumatatea drumului, lucrurile arata foarte bine si Romania va avea cu siguranta o forta politica noua, moderna pe care sa se bazeze", a explicat Dan Barna.Dan Barna a fost intrebat duminica cand va fi ales candidatul Aliantei USR-Plus la Primaria Capitalei, dintre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu."In aceste doua, trei saptamani noi speram sa clarificam, nu doar in Bucuresti, ci si peste tot in tara candidatii comuni ai Aliantei astfel incat sa intram in logica electorala pentru alegerile locale", a spus Dan Barna.El a completat apoi afirmand ca toate fortele de drepta, inclusiv PNL , ar trebui sa aiba un singur candidat impotriva Gabrielei Firea."Mesajul, si al meu si al lui Dacian Ciolos , a fost unul consecvent, miza este sa sustinem candidatul care are cele mai mari sanse sa o trimita pe Gabriela Firea acasa. Si avem pe partea dreapta, si aici vorbesc de intreg spectrul, inclusiv de PNL, sa avem capacitatea si maturitatea politica sa avem un singur candidat impotriva doamnei Firea.Pentru ca daca vom avea si de aceasta data doi, trei, patru candidati cum s-a intamplat din pacate in 2016, vom lasa Bucurestiul pentru inca patru ani in mana unui primar care a transformat Capitala Romaniei intr-un oras blocat", a mai spus liderul USR.Intrebat pe cine prefera intre Vlad Voiculescu si Nicusor Dan la Primaria Capitalei, Dan Barna a raspuns: "Preocuparea mea in momentul de fata este sa gasesc modalitatea prin care cei doi candidati sa poata veni in fata bucurestenilor. Il prefer pe acela care e capabil sa aduca cat mai multe voturi la propriu spus.Ambii candidati sunt solutii mult mai bune decat doamna Firea, mecanismul la care lucram acum pentru a putea sa masuram cat mai obiectiv care dintre ei se bucura de suport electoral este miza acestor zile care urmeaza. Acela dintre ei care va avea sprijinul bucurestenilor, va avea tot sprijinul meu 100%.".