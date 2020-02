Barna spune ca Orban a respins oferta USR de a intra la guvernare: Anticipatele sunt miza

Intelegere PSD-PNL?

Ziare.

com

"Am avut vineri un dialog cu premierul Orban, ne vom auzi si maine ca sa stabilim o intalnire, cel mai probabil marti. Proiectul anticipatelor il sustinem cu toate resursele si suntem cumva aliniati pe ceea ce urmeaza se intample in perioada urmatoare", a spus Barna, duminica, prin telefon la Digi24 Acesta a adaugat ca se asteapta ca PSD sa se opuna alegerilor anticipate: "Nu ne asteptam ca domnul Ciolacu si ceilalti sa aplaude sau sa aduca flori".", a completat presedintele USR.Intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban privind intrarea la guvernare, Dan Barna a spus ca a abordat acest subiect: "".Barna a fost intrebat si despre presupusa intelegere PNL-PSD privind sacrificarea primarilor in doua tururi. "Existenta acestui scenariu va fi confirmata exact de atitudinea PNL in etapa de pregatire a alegerilor locale si de desemnare a candidatilor", a raspuns el."Daca nu exista colaborare deschisa in orase si municipiile unde putem scapa cu adevarat de PSD, avand colaborare cu cei de la PNL, daca nu exista aceasta deschidere - mesajele din ultimele zile nu o confirma, atunci putem pune, intr-adevar, problema unei intelegeri a vechilor dinozauri a politicii romanesti. Daca lucrurile insa merg in logica asta, in care avem sansa sa trimitem multi primari PSD acasa, atunci putem spune ca e un context politic", a mai spus liderul USR.De asemenea, Dan Barna a spus ca din acordul semnat intre USR si PNL, inainte de guvernarea Orban, au fost bifate 4 din 18 puncte. "In audierile parlamentare care vor urma vom discuta despre aceste lucruri agreate, dar destul de putine intamplate", a precizat el.