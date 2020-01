Barna: Studentii sunt cei mai afectati de restrictionarea votului pentru persoanele cu viza de flotant

Ziare.

com

"Pozitia noastra este una si mai transanta. Avem intr-adevar discutii cu premierul si cu cei din Guvern, pentru ca in momentul de fata, asa cum e legea astazi, oricine are viza de flotant obtinuta si cu doua-trei zile inainte de alegeri poate sa voteze. Este situatia specifica si caracteristica exact populatiei dinamice, exact populatiei active, studentilor, celor care au activitati economice care presupun foarte multa mobilitate.Ideea aceasta, ca punem o bariera... 90 de zile, este un termen urias. Practic, daca iti faci viza de flotant doar cu trei luni inainte de alegeri, nu mai poti sa votezi sau poti sa votezi daca te duci la tine acasa, in judetul unde ai domiciliul.Lucrul acesta este o impiedicare a accesului cetatenilor la vot", a spus Barna la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca ideea cu turismul electoral si cu riscul de vot multiplu nu mai este de actualitate, avand la dispozitie Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV)."Argumentul invocat de cei de la PNL este ca primarii ar muta calupuri de populatie dintr-o localitate in alta pentru a influenta rezultatul votului. Studiile de la Expert Forum si de la organizatiile civice care au cercetat numarul de vize de flotant raportat la alegeri nu confirma aceasta temere. Nu exista in realitate dovezi relevante in care sute sau mii de oameni au fost mutati si si-au facut viza de flotant in noaptea dinainte. Daca cineva vrea sa foloseasca acest mecanism, termenul de 40 sau de 90 de zile nu impiedica mutarea unui numar de 10, 20, 30 de oameni dintr-o comuna in alta, cum se invoca, pe cand, in oglinda, sunt afectati zeci de mii de cetateni, cei din marile orase, studentii in principal, si cei care lucreaza in servicii de mobilitate, sunt afectate astfel persoane care nu vor putea sa isi exercite dreptul de vot, tocmai pentru ca termenul de 90 de zile este unul foarte larg si restrictiv", a mentionat Barna.Potrivit proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut resedinta sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile, iar in acest caz, cetatenii vor vota pe lista suplimentara.